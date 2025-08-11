'Siêu nhân' Bích Tuyền cùng bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng tiền tỉ: HLV Tuấn Kiệt nói gì?

Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ

Theo thống kê chuyên môn của trận chung kết chặng 2 SEA V.League, tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền đóng góp đến 45 điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tài năng 25 tuổi được ví như "siêu nhân" khi tả xung hữu đột, tấn công hiệu quả ở nhiều vị trí mang về những điểm số quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Số điểm mà Bích Tuyền ghi được vượt trội so với các đồng đội khi Vi Thị Như Quỳnh (11 điểm), Trần Thị Bích Thủy (11 điểm), Trần Thị Thanh Thúy (9 điểm), Nguyễn Thị Trinh (5 điểm). Tay đập số 1 Việt Nam cũng vượt trội so với dàn sao của đội tuyển Thái Lan khi Pimpichaya ghi 25 điểm, Chatchu-on ghi 19 điểm, Ajcharaporn ghi 17 điểm, Thatdao ghi 10 điểm.

Bích Tuyền (trái) tấn công hiệu quả từ hàng sau giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ẢNH: SAVA

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Đánh giá về màn thể hiện của cô học trò Bích Tuyền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói: "Ở trận đấu với Thái Lan, chúng tôi có điều chỉnh ở phương án tấn công khi đưa Trần Thị Thanh Thúy về bao bọc hỗ trợ bắt bước một còn Nguyễn Thị Bích Tuyền tham gia tấn công ngay từ hàng sau. Bích Tuyền đã chơi tấn công rất hiệu quả, nhờ đó vực dậy tinh thần của các đồng đội, giúp các em thêm tự tin và có được chiến thắng trước đối thủ". Tỏa sáng rực rỡ ở trong chiến thắng trước Thái Lan, Bích Tuyền nhận thưởng nóng 50 triệu đồng từ UBND tỉnh Ninh Bình nơi cô đầu quân thi đấu trong màu áo đội LPBank Ninh Bình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng kịp thời sau thành tích lịch sử lần đầu vô địch SEA V.League ẢNH: SAVA

Ngoài cá nhân Bích Tuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhận được thưởng nóng 1,2 tỉ đồng. Trong đó Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thưởng 300 triệu đồng, UBND tỉnh Ninh Bình thưởng 200 triệu đồng, Tập đoàn hóa chất Đức Giang thưởng 500 triệu đồng, Vietcontent Group thưởng 100 triệu đồng và Tập đoàn Động lực - nhà tài trợ áo đấu cho đội tuyển thưởng 100 triệu đồng.