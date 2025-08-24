Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

3 ngày mưa lớn trên 700 mm trong bão số 5

Phan Hậu
Phan Hậu
24/08/2025 08:26 GMT+7

Bão số 5 gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế trong các ngày 24 - 26.8 với tổng lượng mưa có nơi trên 700 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không chỉ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung với cường độ gió mạnh không kém siêu bão Yagi, bão số 5 (cơn bão Kajiki) sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Trung bộ trong 3 ngày, từ 24 - 26.8.

Mưa lớn 700 mm trong cơn bão số 5 - Ảnh 1.

Vành mây phía tây cơn bão số 5 đã chạm đất liền, gây mưa lớn ở bắc và trung Trung bộ từ sáng nay 24.8

ẢNH: NCHMF

7 giờ sáng nay 24.8, tâm bão số 5 còn cách Nghệ An khoảng 620 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15 và đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dù còn cách rất xa đất liền các tỉnh miền Trung nhưng dự báo từ hôm nay 24.8 đến ngày 26.8, hoàn lưu bão số 5 bắt đầu gây mưa lớn ở đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế.

Cập nhật đến sáng sớm nay, vành mây phía tây của cơn bão đã áp sát đất liền. Bắt đầu từ sáng nay, mưa lớn sẽ xảy ra ở các tỉnh bắc Trung bộ, trung Trung bộ. Khi cơn bão càng dịch chuyển, đi vào gần đất liền hơn, vùng mưa lớn tiếp tục mở rộng.

Dự báo lượng mưa trong bão số 5 ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế  phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm.

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong ngày 25 - 26.8, khu vực Hà Nội, TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông; TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và giông. Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 25 - 27.8, khu vực thượng và trung Lào chịu tác động của hoàn lưu bão số 5, có khả năng xảy ra mưa lớn với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, riêng khu vực trung Lào  có nơi trên 500 mm, nguy cơ gây ra lũ, lũ quét trên các sông, suối bên phía Việt Nam.

Chủ động ứng phó mưa lớn sau bão số 5

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng với cường độ mạnh như hiện nay, nếu đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung, bão số 5 có thể gây thiệt hại rất lớn. 

Ngoài ra, các địa phương cần đề phòng, chủ động ứng phó hoàn lưu sau bão gây ra mưa lớn, đặc biệt ở phía tây Nghệ An, Hà Tĩnh là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt nặng kéo dài.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn trong cơn bão số 5 không chỉ xảy ra ở ven biển Trung bộ mà còn bao trùm cả khu vực phía tây nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

"Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn trong bão số 5 (bão Kajiki) không chỉ là những ngày trước, trong cơn bão, thậm chí 1 - 2 ngày sau khi bão đã tan, các tỉnh phía tây Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất", ông Khiêm nhận định.

Tin liên quan

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị

Cơn bão số 5 đã mạnh lên cấp 12, dự báo trong ngày mai 25.8 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Bão số 5 bão kajiki lũ quét sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận