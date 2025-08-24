Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị

Phan Hậu
Phan Hậu
24/08/2025 07:34 GMT+7

Cơn bão số 5 đã mạnh lên cấp 12, dự báo trong ngày mai 25.8 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 5 giờ sáng nay 24.8, tâm bão số 5 ở vị trí vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc bắc và 111,7 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 660 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km. Cường độ bão mạnh cấp 11 - 12, tương đương tốc độ gió từ 103 - 133 km/giờ, giật cấp 13 - 14 và đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị- Ảnh 1.

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 12, đang hướng vào các tỉnh miền Trung

ẢNH: NCHMF

Dự báo trong chiều và tối nay, bão di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14 - 15 và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo ngày 25.8, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5, hôm nay vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24.8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP.Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6, m, vùng gần tâm 7 - 9 m, biển động dữ dội. 

Từ chiều nay, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ, bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; riêng phía nam khu vực bắc vịnh Bắc bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4, biển động mạnh.

Cảnh báo nguy hiểm trong bão số 5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão số 5 cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. 

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị- Ảnh 2.

Dự báo quỹ đạo và đường đi của bão số 5

ẢNH: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIÊN TAI VIỆT NAM

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Dự báo vùng ven biển từ Ninh Bình - bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5 m. Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,3 - 3,8 m; tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5 - 4 m; tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5 - 3,0 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5 - 2,0 m. 

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Kajiki), từ đêm 24.8, đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Chia sẻ với báo chí chiều 23.8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão số 5 không kém siêu bão Yagi về gió mạnh, thậm chí mạnh hơn bão Doksuri vào tháng 9.2017.

Theo đó, từ chiều 23.8, trong các bản tin dự báo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nâng cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, đối với vùng biển từ Thanh Hóa - Huế và trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. 

"Đây là cấp độ thiên tai rất nguy hiểm sẽ gây thiệt hại lớn, về người và tài sản. Chúng tôi khuyến nghị các địa phương chủ động ứng phó và tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi", ông Khiêm nói.

Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn trương nhất, quyết liệt nhất

Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn trương nhất, quyết liệt nhất

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, tập trung ứng phó với bão số 5 .

