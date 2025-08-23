Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn trương nhất, quyết liệt nhất

Bão rất mạnh, đặc biệt nguy hiểm

Ngày 23.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5. Công điện nêu rõ, cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh, tốc độ khoảng 25 km/giờ, về phía vùng biển và đất liền các tỉnh miền Trung.

Bão số 5 rất mạnh và đặc biệt nguy hiểm, dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 24.8, bão sẽ di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14 - cấp 15 và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo ngày 25.8 bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm mai 24.8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14.

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Từ đêm 24 - 27.8, Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm. Cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Xã Đan Hải (Hà Tĩnh) huy động lực lượng gia cố bờ biển bị sạt lở trước bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ứng phó bão số 5 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất

Để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan; tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 triển khai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP.Huế là nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Quân đội, công an các địa phương tại Huế khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đánh bắt vào bờ, neo đậu để tránh trú ẢNH: BÌNH THIÊN

Kiên quyết không để người dân ở lại trên thuyền, lồng bè, chòi canh

Trong công điện, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.

Chính quyền các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu, không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24.8, trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ.

Các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.



Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các địa phương chỉ đạo vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.