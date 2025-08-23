Quân đội huy động 346.210 người, 8.200 phương tiện ứng phó bão số 5

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, để ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), Bộ Quốc phòng đã duy trì 346.210 cán bộ chiến sĩ (114.120 bộ đội và 232.090 dân quân tự vệ), 8.200 phương tiện các loại (5.061 ô tô, 216 tàu, 2.295 xuồng và ca nô, 623 xe đặc chủng, 5 máy bay).

Quân đội, công an các địa phương tại Huế khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đánh bắt vào bờ, neo đậu để tránh trú ẢNH: BÌNH THIÊN

Về công tác kiểm đếm tàu thuyền, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh - Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện/248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 5 để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, hoạt động tại khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa có 262 tàu/2.054 người; hoạt động khu vực khác 14.246 tàu/44.310 người; neo đậu tại các bến 45.105 tàu/202.456 người.

Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển đến nơi an toàn.

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Trước đó, thực hiện Công điện số 141 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành công điện số 4867 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nằm trong vùng ảnh hưởng của bão duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo dõi nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn doanh trại kho tàng, các công trình đang thi công.

Các quân khu chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 16 giờ chiều nay 23.8, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tâm bão số 5 (cơn bão Kajiki) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 114,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, gió mạnh lên cấp 9 - cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 75 - 120 km/giờ, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 24.8, tâm bão ở vị trí 16 - 20 độ vĩ bắc và 108 - 117 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi Quảng Trị - Huế.

Từ trưa và chiều mai 24.8, vùng biển từ Thanh Hóa - Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm 6 - 8 m, biển động dữ dội.