Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 23.8.2025, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tương đương khoảng 75-102 km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 24.8, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 12, giật câp 14.