Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15
Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

23/08/2025 18:38 GMT+7

Hồi 16 giờ ngày 23.8.2025, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc.

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 23.8.2025, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tương đương khoảng 75-102 km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 24.8, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 12, giật câp 14.

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15 - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 5

ẢNH: NCHMF

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
