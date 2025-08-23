Bão số 5 giật cấp 10, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 23.8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 5, có tên quốc tế là bão Kajiki.

Bão số 5 đang hướng vào các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị ẢNH: P.H

Lúc 7 giờ, tâm bão số 5 ở vị trí 17,2 độ vĩ bắc và 116,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 8, tương đương sức gió 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện nay, bão số 5 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 tiếp tục mạnh lên. Đến 7 giờ ngày 24.8, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 25.8, bão số 5 ảnh hưởng đến đất liền ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Do ảnh hưởng bão số 5, trong hôm nay 23.8, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11, miền Trung mưa lớn 600 mm

Bão số 5 gây mưa lớn từ Thanh Hóa - Huế

Dự báo từ chiều 24.8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24.8, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa - Quảng Trị có nước dâng do bão cao 0,5 - 1 m.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ đêm 24.8 đến hết ngày 26.8, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa - Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi mưa trên 250 mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi mưa trên 600 mm. Trong đợt mưa lớn này, các tỉnh nói trên có nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường suất lớn 200 mm/3 giờ gây ra ngập úng cục bộ.