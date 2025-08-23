Dự báo hôm nay Biển Đông có bão số 5, sóng cao 6 m

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 1 giờ sáng nay 23.8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, tức là từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão - cơn bão số 5.

Dự báo, bão số 5 sẽ gây ra mưa lớn từ 24 - 27.8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế

ẢNH: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo đến 1 giờ ngày mai 24.8, tâm bão số 5 ở vị trí vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 113,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đặc khu Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) trong hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão sóng cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Dự báo từ ngày 24.8, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 13. Sóng cao từ 4 - 7 m, biển động rất mạnh kèm giông lốc, mưa lớn. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến ngày 25.8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta. Với kịch bản tác động hiện tại, bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Theo đó, vùng ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão số 5, với gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Bão số 5 gây mưa lớn từ ngày mai 24.8 đến 27.8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.