Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới, mưa lớn khắp Bắc bộ, Thanh Hóa - Huế

Ngày 22.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc để tiến vào Biển Đông và đang có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa lớn từ ngày 25.8 khi chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ẢNH: PHAN HẬU

Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới này có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60 - 70%, di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc bộ trong 2 - 3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc bộ có gió mạnh, thời tiết xấu.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo từ ngày 25.8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 21.8 và sáng sớm nay 22.8, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8 nhiều nơi trên 60 mm như: trạm Quảng Ngần (Tuyên Quang) là 152,6 mm; trạm Trấn Thịnh (Lào Cai) 80 mm; trạm Vân Hồ (Sơn La) 73,8 mm; trạm Nậm Hàng (Lai Châu) 61,4 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay, vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đặc biệt, khu vực các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên tiếp tục có mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong 2 ngày vừa qua, nhiều xã, phường ở 6 tỉnh nói trên hôm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo từ ngày mai 23.8, mưa lớn ở vùng núi Bắc bộ giảm dần. Nhưng khi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới, từ ngày 25.8, khu vực này sẽ có mưa lớn trở lại.