Mưa lớn trên 250 mm khi áp thấp nhiệt đới vào đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa trong ngày 19.8.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa trong ngày 19.8 ẢNH; P.H

Sáng sớm hôm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở trạm khí tượng Quảng Hà (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6.

4 giờ ngày 19.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc và 107,3 độ kinh đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3,5, biển động. Vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đêm 18.8 và sáng sớm 19.8, khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18.8 đến 3 giờ ngày 19.8 có nơi trên 90 mm, điển hình: Phình Hồ (Quảng Ninh) là 137,4 mm; Tân Phong (Hải Phòng) là 93,7 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên địa hình sườn dốc.