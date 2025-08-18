Áp thấp nhiệt đới áp sát vịnh Bắc bộ, mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ sáng 18.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 109,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đang áp sát vùng biển vịnh Bắc bộ.

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Trị trong sáng 18.8 ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương tốc độ gió 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây bắc, với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 19.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 20,3 độ vĩ bắc và 107,7 độ kinh đông, trên khu vực bắc vịnh Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hôm nay, vùng biển phía đông khu vực phía nam Quảng Bình (Quảng Trị cũ) đến Huế, vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 18.8, ven biển và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa giông, có nơi mưa to.

Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 17.8 đến 3 giờ ngày 18.8 nhiều nơi mưa lớn trên 50 mm như: trạm Thạch Bình (Ninh Bình) là 54,8 mm; trạm Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 92,4 mm; trạm Đập Bún (Hà Tĩnh) 55,8 mm...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ nhiệt đới, dự báo trong sáng nay, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ có mưa lớn. Dự báo từ chiều và đêm nay, khi áp thấp nhiệt đới đi vào vịnh Bắc bộ, vùng mưa lớn mở rộng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ.

Dự báo lượng mưa từ ngày 18.8 đến đêm 19.8 ở phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 50 - 130 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Ngày và đêm 18.8, ở Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm.

Cũng trong ngày và đêm nay, các tỉnh phía tây Bắc bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa lớn trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều, đêm và nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ngập lụt cục bộ.