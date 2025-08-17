Áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ nhiệt đới, miền Trung mưa lớn 3 ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 13 giờ hôm nay 17.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 111,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Miền Trung ghi nhận nhiều điểm có mưa lớn từ sáng 17.8 ẢNH: VRAIN

Dự báo đến 13 giờ ngày mai 18.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 19,5 độ vĩ bắc và 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão, sẽ suy yếu trên biển. Tuy nhiên, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung và phía đông Bắc bộ.

Đặc biệt, do tác động của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Thanh Hóa đến Huế và có xu hướng nâng dần trục lên phía bắc nối với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên nhiều tỉnh miền Trung có mưa lớn đến ngày 19.8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, từ sáng 17.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 17.8 nhiều nơi trên 80 mm như: trạm Vinh (Nghệ An) là 201 mm; trạm Hồ Khe Cò (Hà Tĩnh) là 81 mm...

Dự báo thời tiết từ chiều tối nay 17.8 đến đêm 18.8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 110 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Dự báo từ ngày mai 18 - 19.8, các tỉnh phía đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 40 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp dải hội tụ nhiệt đới ở các tỉnh miền Trung, phía đông Bắc những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.