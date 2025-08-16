Biển Đông có áp thấp nhiệt đới, vùng biển Hoàng Sa sóng cao 3,5 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối nay 16.8, vùng áp thấp trên vùng biển phía nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông tối 16.8 ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Lúc 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc và 112,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày mai 17.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc và 110,8 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía đông nam.

Vùng biển nguy hiểm do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới từ 15,5 - 19,5 độ vĩ bắc và 109 - 114 độ kinh đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có mưa giông và gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh.

Dự báo từ sáng 18.8, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.