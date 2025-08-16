Hôm nay khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lúc 1 giờ ngày 16.8, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông ở vào khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ bắc và112,5 - 113,5 độ kinh đông. Tại đặc khu Lý Sơn ghi nhận gió giật cấp 7 còn tại trạm Huyền Trân, gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9.

Dải hội tụ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa diện rộng trên đất liền nước ta, cảnh báo ở nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa rất lớn

ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông sẽ di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp đang mạnh lên, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 3,5m, hướng sóng tây nam.



Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 3,5m, hướng sóng đông.

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 3,5m, hướng sóng nhiều chiều.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ có trục quan Trung bộ hoạt động mạnh lên nối với vùng áp thấp giữa Biển Đông, từ ngày 16 - 17.8, nhiều nơi trên đất liền nước ta có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, các khu vực như phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi mưa rất to, trên 250mm.

Phía tây Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 35mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông; với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.