Kinh tế Kinh tế xanh

Mây giông phát triển mạnh, cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM

Chí Nhân
Chí Nhân
15/08/2025 16:11 GMT+7

Hiện tại, trên địa bàn TP.HCM mây giông đang phát triển mạnh kèm theo sấm sét, cảnh báo mưa lớn nhiều nơi.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực TP.HCM có mưa vừa mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 110mm, có nơi trên 110mm. Các địa phương có khả năng xuất hiện mưa lớn gồm Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Côn Đảo…

Mây giông phát triển mạnh, cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM- Ảnh 1.

Mây giông phát triển mạnh trên bầu trời TP.HCM, cảnh báo mưa lớn nhiều nơi

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17.8, trên khu vực TP.HCM tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Mây giông phát triển mạnh, cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM- Ảnh 2.

Đến 16 giờ, mưa lớn ập xuống nhiều nơi, khiến giờ tan ca vào ngày cuối tuần của nhiều người dân thành phố gặp khó khăn

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ chiều tối 15.8 đến ngày 16.8, phía đông Bắc bộ và Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Mây giông phát triển mạnh, cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM- Ảnh 3.

Nhiều nơi mưa lớn từ trưa và chiều tối. Đợt mưa còn kéo dài nhiều ngày tới

ẢNH: CHÍ NHÂN

Khu vực miền Trung và Nam bộ lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Trên khu vực Nam bộ, các tỉnh có khả năng mưa lớn như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau…

Ngày 17.8, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

