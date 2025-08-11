Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Mưa giông đang phát triển mạnh ở TP.HCM, nơi nào sẽ có mưa to?

Chí Nhân
Chí Nhân
11/08/2025 15:02 GMT+7

Đầu giờ chiều nay, địa bàn TP.HCM mây giông phát triển mạnh gây mưa rào nhiều nơi. Về chiều và đêm sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cảnh báo gây ngập úng cục bộ.

Từ trưa nay 11.8, mây giông và sấm sét phát triển mạnh gây mưa nhiều nơi ở khu vực trung tâm TP.HCM. Trong chiều và tối nay, trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành Nam bộ, có nơi mưa to.

Mưa giông đang phát triển mạnh ở TP.HCM, nơi nào sẽ có mưa to? - Ảnh 1.

Đầu giờ chiều nay, mưa giông xuất hiện nhiều nơi ở khu vực trung tâm TP.HCM, cảnh báo mưa to cục bộ

ẢNH: M.Đ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, chiều tối qua, một số nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa to trên 50mm như: Cát Lái 73,2mm, Thủ Đức 51,6mm, Phạm Văn Cội 52mm… Trong 24 - 48 giờ tới, mưa giông tiếp tục phát triển gây mưa ở TP.HCM, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 100mm. Những nơi có khả năng xuất hiện mưa từ 100mm trở lên như Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Vũng Tàu, Bà Rịa, Côn Đảo. Các phường trung tâm TP.HCM như Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Hóc Môn, Nhà Bè có tổng lượng mưa thấp hơn, phổ biến khoảng 40 - 70mm.

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa giông đang phát triển mạnh ở TP.HCM, nơi nào sẽ có mưa to? - Ảnh 2.

Dự báo mưa tại TP.HCM hôm nay

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Hiện tại, gió mùa tây nam đang gia tăng cường độ và có thể tiếp tục mạnh thêm trong một vài ngày tới. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của rãnh áp thấp có trục đi qua nam Trung Bộ. Điều này khiến những ngày tới, mưa giông phát triển nhiều hơn và kéo dài đến ngày 16 - 17.8. Tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ, tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 110 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Ngày hôm qua, mưa to đã xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt khu vực bán đảo Cà Mau; cụ thể, tại Cái Nước lượng mưa đến 154,4mm, Khánh Hưng 101,4mm, Phú Tân 101mm. Một số nơi khác ở miền Tây mưa gần 100mm như Thông Bình (Đồng Tháp) 96,4mm, Mỹ Tú (Cần Thơ) 87,4mm…

Cảnh báo trong mưa giông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như gió giật mạnh, sét, tố, lốc và mưa đá… Cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp

