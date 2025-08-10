Nước lũ miền Tây tăng cao

Hiện mực nước lũ miền Tây và vùng thượng nguồn sông Mekong đang ở mức cao nhưng vẫn tiếp tục tăng vào tuần tới do mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước lũ sông Mekong trong tuần qua duy trì ở mức cao, tại trạm Kratie (Campuchia) có xu thế tăng đến ngày 2.8 và đạt đỉnh lũ cao nhất tính từ đầu mùa lũ đến nay ở mức 20,8m - cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Trong tuần qua, gió mùa tây nam yếu nên trên lưu vực sông Mekong mưa ít, do vậy mực nước sau đó giảm khá mạnh nhưng trong tuần tới có xu hướng tăng trở lại.
Mực nước tại trạm Tân Châu, Châu Đốc và nội đồng trong tuần qua trên vùng thượng ĐBSCL cũng ở mức khá cao. Riêng mực nước các trạm vùng giữa và vùng ven biển ở mức thấp, có xu thế giảm và biển đổi theo triều.
Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ tăng nhẹ. Trên vùng ĐBSCL, trong tuần tới, lượng mưa và thủy triều dự báo ở mức thấp và có xu thế tăng. Trong 10 ngày tới, dự báo mực nước trên vùng thượng ĐBSCL ở mức khá cao và có xu thế tăng đến ngày 11 - 12.8, sau đó giảm trở lại. Mực nước vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL ở mức thấp và có xu thế tăng đến ngày 13 - 14.8, sau đó giảm trở lại và biến đổi theo triều.
Bản tin của MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong) cho biết, trong tháng 7, diện tích ngập lũ theo mùa của đồng bằng sông Mekong đã tăng 1.000 km2 đạt 8.600 km2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 (nhiều dự án thủy điện trên dòng chính đi vào hoạt động) "nhịp lũ" sông Mekong vùng hạ nguồn diễn biến gần giống với quy luật tự nhiên của nhiều năm trước đó.
Theo Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), ước tính đến thời điểm này đã có hơn 18 tỉ mét khối nước chảy vào hồ Tonle Sap (Campuchia) từ dòng chính sông Mekong, tăng đến 6 tỉ mét khối vào cùng thời gian này năm ngoái. Nhịp lũ bình thường cũng đồng nghĩa với sản lượng thủy sản ở hồ Tonle Sap và cả lưu vực sông Mekong gia tăng tốt hơn những năm lũ thấp. Thông thường, sản lượng thủy sản sông Mekong dao động trong khoảng 400.000 - 600.000 tấn - được cho là khu vực có ngành thủy sản nước ngọt lớn nhất thế giới.
Trong tuần qua, các đập lớn nhất ở sông Mekong vẫn tiếp tục tích một lượng nước rất lớn đến 5,43 tỉ mét khối. Các con đập tích nhiều nước gồm Nọa Trát Độ (Trung Quốc), 625 triệu mét khối và các con đập của Lào như: Nam Ou 7 là 672 triệu mét khối, Nam Ngum 2 đến 1,4 tỉ mét khối, Nam Ngum 1 là 643 triệu mét khối và Nam Theun 2 lên 731 triệu mét khối…
