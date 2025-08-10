Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Nước lũ miền Tây tăng cao

Chí Nhân
Chí Nhân
10/08/2025 08:45 GMT+7

Nước lũ miền Tây và hạ lưu vực sông Mekong nói chung đang ở mức cao và còn tiếp tục tăng. Điều này đồng nghĩa với phù sa, tôm cá từ thượng nguồn sông Mekong về ĐBSCL năm nay dự báo cũng sẽ gia tăng.

Hiện mực nước lũ miền Tây và vùng thượng nguồn sông Mekong đang ở mức cao nhưng vẫn tiếp tục tăng vào tuần tới do mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước lũ sông Mekong trong tuần qua duy trì ở mức cao, tại trạm Kratie (Campuchia) có xu thế tăng đến ngày 2.8 và đạt đỉnh lũ cao nhất tính từ đầu mùa lũ đến nay ở mức 20,8m - cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Trong tuần qua, gió mùa tây nam yếu nên trên lưu vực sông Mekong mưa ít, do vậy mực nước sau đó giảm khá mạnh nhưng trong tuần tới có xu hướng tăng trở lại.

Nước lũ miền Tây đang cao và tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Mùa lũ miền Tây đang ở mức cao và tiếp tục tăng. Nước lũ mang phù sa và tôm cá về bồi đắp cho vùng ĐBSCL

ẢNH: CÔNG HÂN

Mực nước tại trạm Tân Châu, Châu Đốc và nội đồng trong tuần qua trên vùng thượng ĐBSCL cũng ở mức khá cao. Riêng mực nước các trạm vùng giữa và vùng ven biển ở mức thấp, có xu thế giảm và biển đổi theo triều.

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ tăng nhẹ. Trên vùng ĐBSCL, trong tuần tới, lượng mưa và thủy triều dự báo ở mức thấp và có xu thế tăng. Trong 10 ngày tới, dự báo mực nước trên vùng thượng ĐBSCL ở mức khá cao và có xu thế tăng đến ngày 11 - 12.8, sau đó giảm trở lại. Mực nước vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL ở mức thấp và có xu thế tăng đến ngày 13 - 14.8, sau đó giảm trở lại và biến đổi theo triều.

Bản tin của MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong) cho biết, trong tháng 7, diện tích ngập lũ theo mùa của đồng bằng sông Mekong đã tăng 1.000 km2 đạt 8.600 km2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 (nhiều dự án thủy điện trên dòng chính đi vào hoạt động) "nhịp lũ" sông Mekong vùng hạ nguồn diễn biến gần giống với quy luật tự nhiên của nhiều năm trước đó. 

Theo Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), ước tính đến thời điểm này đã có hơn 18 tỉ mét khối nước chảy vào hồ Tonle Sap (Campuchia) từ dòng chính sông Mekong, tăng đến 6 tỉ mét khối vào cùng thời gian này năm ngoái. Nhịp lũ bình thường cũng đồng nghĩa với sản lượng thủy sản ở hồ Tonle Sap và cả lưu vực sông Mekong gia tăng tốt hơn những năm lũ thấp. Thông thường, sản lượng thủy sản sông Mekong dao động trong khoảng 400.000 - 600.000 tấn - được cho là khu vực có ngành thủy sản nước ngọt lớn nhất thế giới.

Trong tuần qua, các đập lớn nhất ở sông Mekong vẫn tiếp tục tích một lượng nước rất lớn đến 5,43 tỉ mét khối. Các con đập tích nhiều nước gồm Nọa Trát Độ (Trung Quốc), 625 triệu mét khối và các con đập của Lào như: Nam Ou 7 là 672 triệu mét khối, Nam Ngum 2 đến 1,4 tỉ mét khối, Nam Ngum 1 là 643 triệu mét khối và Nam Theun 2 lên 731 triệu mét khối…

Tin liên quan

TP.HCM đón đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 18

TP.HCM đón đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 18

Mây giông đang phát triển mạnh trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Từ chiều tối nay, đợt mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 18.8 với tổng lượng mưa có nơi trên 160mm.

Trưa nay nắng gắt, chiều tối TP.HCM lại có mưa giông mạnh?

Khám phá thêm chủ đề

Lũ miền Tây mực nước lũ Sông mekong ĐBSCL Miền Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận