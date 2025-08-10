Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Gió mùa tây nam đang mạnh lên, miền Tây nhiều nơi mưa to

Chí Nhân
Chí Nhân
10/08/2025 17:14 GMT+7

Trong 24 giờ qua, nhiều nơi ở miền Tây đã xuất hiện mưa to. Mây giông đang phát triển và tiếp tục gây mưa to đến rất to ở nhiều nơi trên khu vực Nam bộ.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Trong 24 giờ qua, nhiều nơi ở khu vực miền Tây đã xuất hiện mưa to; đặc biệt ở Cái Nước (Cà Mau) 95,4mm và một số nơi khác ở Cà Mau như Viên An Đông, Phú Tân, Khánh Hưng lượng mưa phổ biến đến 80mm. Còn tại An Giang, lượng mưa tại Hội An là 77,4mm và Thạnh Đông gần 60mm. Ở Đồng Tháp cũng xuất hiện mưa to tại Đốc Vàng Hạ với lượng đến 75,2mm và An Long 52,6mm…

Gió mùa tây nam đang mạnh lên, miền Tây nhiều nơi mưa to - Ảnh 1.

Gió mùa tây nam hoạt động mạnh, gây mưa to nhiều nơi trên khu vực Nam bộ

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Chiều nay, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to cho khu vực Nam bô; tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 100mm. Tính đến 19 giờ ngày 12.8, những tỉnh thành có khả năng xuất hiện mưa to gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau. Ngược lại, TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long là 3 nơi có tổng lượng mưa thấp hơn so với các địa phương khác.

Khoảng ngày 11.8 sẽ hình thành rãnh áp thấp có trục qua nam Trung bộ và hoạt động mạnh dần lên, tạo điều kiện cho gió mùa tây nam gia tăng cường độ từ trung bình đến mạnh.

Gió mùa tây nam đang mạnh lên, miền Tây nhiều nơi mưa to - Ảnh 2.

TP.HCM sẽ đón đợt mưa to từ ngày 12 - 15.8

ẢNH: CHÍ NHÂN

Do rãnh áp thấp và gió mùa tây nam có xu hướng mạnh dần lên nên trong ngày 11.8, thời tiết TP.HCM phổ biến có mây, sáng và trưa có nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C. Riêng các phường Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc có mức nhiệt độ cao nhất 30 - 31 độ C. Đề phòng mưa giông xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Từ ngày 12 - 15.8, thời tiết TP.HCM sẽ bước vào những ngày cao điểm của đợt mưa giông. Trời phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất chỉ từ 31 - 32 độ C. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đó, gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Xem thêm bình luận