Cà Mau: Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn, đè trúng vợ chồng đi xe máy

Sáng 15.8, mưa lớn kèm gió mạnh quật ngã một cây xanh cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn đối diện nhà khách Minh Hải, P.Tân Thành, Cà Mau), đè trúng vợ chồng đi xe máy, khiến cả 2 bị thương.

Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn, khiến vợ chồng đi xe máy bị thương ẢNH: G.B

Theo UBND P.Tân Thành, sự cố cây xanh bật gốc xảy ra khoảng 7 giờ cùng ngày. Thời điểm này, ông P.T.C (41 tuổi) chạy xe máy BS 69E1-424..., cùng vợ là bà V.T.X (39 tuổi) chạy xe máy BS 69E1 559... lưu thông hướng từ cầu Huỳnh Thúc Kháng sang Trần Hưng Đạo.

Đúng lúc cả 2 đi ngang vị trí cây xanh, gió lớn làm cây bật gốc ngã xuống, đè trúng 2 xe máy nêu trên. Xe máy của bà X. hư hỏng nặng, bà bị thương ở chân, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị, ông C. may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương đưa người bị nạn đến bệnh viện và dọn dẹp hiện trường sau khi cây xanh bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo ẢNH: CTV

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc tạm thời. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời xử lý hiện trường, giải tỏa giao thông.

Cây xanh ngã chắn ngang đường khiến giao thông khu vực tạm thời bị chia cắt ẢNH: G.B

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường khi thời tiết xấu, nhất là tại khu vực có nhiều cây xanh, công trình xây dựng hoặc biển quảng cáo, đồng thời tăng cường kiểm tra, cắt tỉa cây để phòng ngừa sự cố tương tự.