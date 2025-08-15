Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn, đè trúng vợ chồng đi xe máy

Gia Bách
Gia Bách
15/08/2025 15:44 GMT+7

Mưa lớn kèm gió mạnh làm một cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc P.Tân Thành, Cà Mau) bật gốc, đè trúng vợ chồng người đi xe máy.

Sáng 15.8, mưa lớn kèm gió mạnh quật ngã một cây xanh cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn đối diện nhà khách Minh Hải, P.Tân Thành, Cà Mau), đè trúng vợ chồng đi xe máy, khiến cả 2 bị thương.

Cà Mau: Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn làm vợ chồng đi xe máy bị thương - Ảnh 1.

Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn, khiến vợ chồng đi xe máy bị thương

ẢNH: G.B

Theo UBND P.Tân Thành, sự cố cây xanh bật gốc xảy ra khoảng 7 giờ cùng ngày. Thời điểm này, ông P.T.C (41 tuổi) chạy xe máy BS 69E1-424..., cùng vợ là bà V.T.X (39 tuổi) chạy xe máy BS 69E1 559... lưu thông hướng từ cầu Huỳnh Thúc Kháng sang Trần Hưng Đạo. 

Đúng lúc cả 2 đi ngang vị trí cây xanh, gió lớn làm cây bật gốc ngã xuống, đè trúng 2 xe máy nêu trên. Xe máy của bà X. hư hỏng nặng, bà bị thương ở chân, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị, ông C. may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Cà Mau: Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn làm vợ chồng đi xe máy bị thương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương đưa người bị nạn đến bệnh viện và dọn dẹp hiện trường sau khi cây xanh bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: CTV

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc tạm thời. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời xử lý hiện trường, giải tỏa giao thông.

Cà Mau: Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn làm vợ chồng đi xe máy bị thương - Ảnh 3.

Cây xanh ngã chắn ngang đường khiến giao thông khu vực tạm thời bị chia cắt

ẢNH: G.B

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường khi thời tiết xấu, nhất là tại khu vực có nhiều cây xanh, công trình xây dựng hoặc biển quảng cáo, đồng thời tăng cường kiểm tra, cắt tỉa cây để phòng ngừa sự cố tương tự.

Tin liên quan

Bão số 1: Cây bật gốc, đè người giữa phố Quy Nhơn

Bão số 1: Cây bật gốc, đè người giữa phố Quy Nhơn

Bão số 1 gây gió mạnh tại Bình Định khiến một cây sao đen bật gốc trên đường Đô Đốc Bảo (TP.Quy Nhơn), đè trúng một phụ nữ đi xe máy và một ô tô đang đậu ven đường.

Khám phá thêm chủ đề

Cây xanh bật gốc gió lớn Xe máy cà mau Mưa gió
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận