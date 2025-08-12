Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Rà soát giữ lại cây xanh, không chặt hạ tất cả khi cải tạo đường

Bá Cường
Bá Cường
12/08/2025 09:42 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu rà soát lại phương án chặt hạ, di dời cây xanh để thực hiện dự án cải tạo đường Hùng Vương tại 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Ngày 12.8, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc lại với 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà (trước là TP.Đông Hà, Quảng Trị cũ) về phương án chặt hạ, di dời cây xanh trên tuyến đường Hùng Vương.

Quảng Trị: Rà soát giữ lại cây xanh, không chặt hạ tất cả khi cải tạo đường- Ảnh 1.

Một số cây trên tuyến đường Hùng Vương được cắt tán để chờ di dời

ẢNH: B.H

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo đường Hùng Vương tại TP.Đông Hà (cũ) với tổng mức đầu tư 126,5 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến ngày 30.9.2025. 

Dự án có chiều dài thực hiện 5,04 km, bắt đầu từ nút giao đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo và kết thúc tại phía bắc cầu Vĩnh Phước; bề rộng vỉa hè mỗi bên 6 m, riêng đoạn đường Lý Thường Kiệt đến Điện Biên Phủ chỉ xây dựng vỉa hè bên trái, bên phải giữ nguyên hiện trạng.

Để thực hiện dự án, theo kế hoạch sẽ chặt hạ 259 và di dời 282 cây xanh, sau khi hoàn thành sẽ trồng mới 432 cây. Đến thời điểm hiện tại, đã có 95/259 cây bị chặt hạ, chưa có cây di dời; một số cây đã được cắt tán, chờ bàn giao mặt bằng để di dời.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, sau khi lát xong vỉa hè sẽ trồng mới cây xanh, các cây di dời sẽ chọn vị trí mới để chăm sóc vài tháng sau đó đưa đến nơi phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số người dân đã nêu ý kiến không đồng ý chặt bỏ, di dời cây xanh còn tốt. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng nhận định nhiều cây cần thay thế vì không thuộc danh mục cây đô thị hoặc trồng ở vị trí không hợp lý, còn những cây đảm bảo sẽ được giữ lại.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đã yêu cầu Ban quản lý dự án làm việc với 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà để thống nhất phương án: cây nào không phù hợp vỉa hè hoặc cản trở thi công hạng mục ngầm sẽ chặt hạ, di dời; cây nào phù hợp sẽ giữ lại. Khi các địa phương thống nhất, sẽ tiếp tục triển khai dự án.

