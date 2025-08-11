Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Thanh Lộc
Thanh Lộc
11/08/2025 19:12 GMT+7

Một vụ cháy rừng tại khu vực Đèo Ngang (địa phận xã Phú Trạch, Quảng Trị) thiêu rụi khoảng 2.500 m² rừng phòng hộ, nguyên nhân nghi do người dân đốt ong lấy mật.

Chiều nay 11.8, tại khu vực Đèo Ngang (xã Phú Trạch, Quảng Trị, thuộc xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) xảy ra vụ cháy rừng, làm thiệt hại khoảng 2.500 m² rừng phòng hộ.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khoảnh 1, tiểu khu 151 thuộc rừng phòng hộ ở thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch. Đây là khu vực đồi núi, có nhiều thực bì khô, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lửa lan nhanh và khó kiểm soát.

- Ảnh 1.

Vụ cháy rừng bùng phát ở khu vực Đèo Ngang

ẢNH: THANH LỘC

Nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ từ chính quyền xã Phú Trạch, Đồn biên phòng Roòn (đơn vị phụ trách địa bàn) đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp lực công an, dân quân xã, kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng và người dân (tổng cộng khoảng 50 người) nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng đã triển khai các biện pháp chữa cháy khẩn trương, sử dụng phương tiện thủ công kết hợp tạo đường băng cản lửa, phát quang khu vực xung quanh để ngăn cháy lan. Địa hình hiểm trở, thực bì dày cùng sức gió lớn gây nhiều khó khăn cho việc khống chế hỏa hoạn.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy

ẢNH: THANH LỘC

Đến khoảng 16 giờ ngày 11.8, đám cháy cơ bản được dập tắt, khống chế, không để lan rộng sang các khoảnh rừng lân cận. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 2.500 m² rừng phòng hộ bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đốt ong lấy mật, dẫn tới cháy lan. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy rừng.

