Mưa to gió lớn di chuyển ngoài đường, sợ quá chừng

Không kịp trở tay vì thời tiết

Nguyễn Thị Bích Trâm (27 tuổi, ngụ ở 60 Vĩnh Viễn, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước đây thuộc P.2, Q.10, TP.HCM), cho biết tối 21.7, khi điều khiển xe máy từ công ty ở Khu công nghệ cao TP.HCM, P.Tăng Nhơn Phú (trước đây thuộc P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về nhà đã bất ngờ gặp cơn mưa lớn kèm gió mạnh. "Nước ngập tới bắp chân, xe chết máy. Tôi phải dắt bộ gần 2km về nhà. Trời tối, đường trơn, gió mạnh thổi ngược, áo mưa tạt che cả mặt khiến tôi nhiều lần suýt ngã. Về tới nhà là run lập cập", Trâm kể.

Thời tiết mưa to, gió lớn không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi đường, dù di chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào. ẢNH: THANH NAM

Tình trạng này không hề cá biệt. Nhiều người trẻ ở TP.HCM chia sẻ rằng từ đầu tháng 7 đến nay, những cơn mưa lớn đột ngột xuất hiện dày đặc, đặc biệt vào chiều tối, khiến họ "không kịp trở tay".

"Có hôm đang đi giao hàng thì sấm sét ầm ầm, mưa trắng trời, gió tạt ngang mặt. Tụi mình không dám dừng trú vì khách đang đợi, mà cũng chẳng an toàn khi cứ chạy giữa trời mưa như thế", Nguyễn Trọng Nhân (24 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ ở khu vực P.Cát Lái, TP.HCM; trước đây là P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói.

Thời tiết mưa to, gió lớn dễ gây gãy đổ cây cũng khiến nhiều người trẻ lo sợ khi di chuyển ngoài đường ẢNH: CTV

Theo chuyên gia đào tạo kỹ năng sinh tồn Đỗ Tiến Bảo, Công ty Cổ phần S-Way Việt Nam (Hà Nội), thời tiết bất thường không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi đường, dù di chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào. Trong điều kiện đó, việc thiếu trang bị, chủ quan và thiếu kỹ năng xử lý tình huống có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

"Không ít người trẻ đánh giá thấp ảnh hưởng của mưa to và gió giật, coi đó chỉ là chuyện vặt. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ, như áo mưa che khuất tầm nhìn, phanh gấp trên mặt đường trơn, hay băng qua vùng ngập sâu, là có thể dẫn đến tai nạn", ông Bảo nói thêm.

Những lưu ý khi ra đường

Trước những diễn biến thời tiết bất ổn, ông Bảo khuyến cáo người trẻ cần trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó khi buộc phải ra đường.

"Đó là phải theo dõi dự báo thời tiết trước khi ra đường. Chỉ cần mở điện thoại là có thể biết được mưa, gió, nhiệt độ. Có những hôm mưa ập tới bất ngờ, nhưng nhờ xem trước thì có thể đi sớm hơn, hoặc thay đổi lộ trình để tránh ngập. Việc theo dõi thông tin thời tiết từ nguồn chính thống như: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các ứng dụng thời tiết như: AccuWeather, Windy, Google Weather… là thao tác đơn giản nhưng giúp chủ động hơn rất nhiều", ông Bảo chia sẻ.

Cũng theo ông Bảo, cần trang bị đúng và đủ những vật dụng khi ra đường. "Áo mưa trùm toàn thân có mũ, dây cố định là ưu tiên hàng đầu. Tránh các loại áo mưa cánh dơi quá rộng dễ vướng vào bánh xe hoặc bị gió lật che mặt. Nếu có thể, hãy sắm thêm ủng đi mưa, túi bọc giày, kính chống nước và bao bọc thiết bị điện tử (điện thoại, laptop…) bằng túi chống thấm. Đặc biệt, không nên mang dép lê, dép tổ ong hay giày cao gót khi di chuyển trong trời mưa vì dễ trượt ngã", ông Bảo lưu ý.

Chuyên gia đào tạo kỹ năng sinh tồn đô thị này cũng khuyến cáo: "Cần đi chậm, giữ khoảng cách và không lấn tuyến. Khi đi xe máy nên giữ khoảng cách với xe trước ít nhất 2 – 3 mét, không cố lấn sang làn ô tô hoặc leo lên vỉa hè, vừa vi phạm luật giao thông mà thêm vào đó mặt vỉa hè thường trơn hơn, dễ trượt. Phải tránh khu vực ngập sâu và cây xanh lâu năm. Người trẻ cần lưu bản đồ ngập úng, tránh các khu vực đó khi mưa lớn. Ngoài ra, cần tránh dừng đỗ dưới gốc cây to, cột điện, biển quảng cáo, những điểm dễ xảy ra ngã đổ trong gió giật mạnh".

Cần cài những ứng dụng và trang dự báo thời tiết để theo dõi thời tiết bất thường có thể diễn ra ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Quang Phương, đang học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH La Salle (Mỹ), chia sẻ về những kỹ năng tự bảo vệ bản thân thời gian học ở Mỹ.

"Trong trường hợp bất khả kháng, phải có những kỹ năng thoát hiểm cần thiết. Bởi không phải lúc nào cũng tránh được rủi ro, nhất là khi mưa đến bất ngờ hoặc đang ở xa nơi trú ẩn. Trong những tình huống đó, cần bình tĩnh xử lý. Như khi bị trượt ngã, hãy nhanh chóng đứng dậy, quan sát xe cộ xung quanh. Nếu không bị thương nặng, nên di chuyển vào lề đường hoặc nơi trú an toàn. Khi gặp sét, tránh đứng gần cây to, cột điện. Nếu đang ở giữa đường, nên tìm nơi trú an toàn (tòa nhà, trạm xe buýt có mái che…), tránh trú dưới dù cầm tay. Không được chủ quan khi trời vừa tạnh. Vì lúc này, đường vẫn trơn trượt, nhiều điểm ngập chưa rút nước, và gió giật có thể vẫn tiếp diễn", Phương nói.

Cây ngã liên tiếp trên đường phố TP.HCM sau cơn mưa giông

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Minh Hà, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước đây là xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM), cho biết có khuyến nghị rõ ràng cho nhân viên về thời tiết cực đoan. "Nếu mưa gió quá lớn, công ty cho phép làm việc linh hoạt để đảm bảo an toàn", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng: "Thời tiết không đoán trước được, nhưng cách đối diện với nó thì có thể chủ động. Với người trẻ, việc ra đường vào mùa mưa không chỉ là chuyện tiện hay bất tiện, mà còn là bài học về kỹ năng sống, về sự cẩn trọng, và trên hết là trách nhiệm với chính mình. Và cần nhớ, an toàn không phải là may mắn. Đó là lựa chọn".