Vất vả mưu sinh dưới thời tiết nắng mưa thất thường

Nắng nóng thì mệt mỏi, mưa cũng chẳng dễ chịu hơn...

Một buổi trưa khá oi bức tại chân cầu Ba Son (Q.1), người viết gặp anh Mai Minh Sơn (34 tuổi, quê Cần Thơ), một thợ sơn nước, đang tranh thủ nghỉ trưa sau buổi làm việc căng thẳng. Bốn năm gắn bó với nghề sơn nước, anh Sơn đã quen với cái nắng gay gắt của TP.HCM, nhưng mỗi ngày làm việc vẫn là một cuộc chiến với thời tiết.

"Trời nắng mà đứng ngoài trời là mồ hôi đổ như tắm. Nếu sức khỏe không tốt hay chưa quen với công việc thì đổ bệnh là chuyện bình thường", anh chia sẻ.

Với những người lao động ngoài trời, thời tiết nắng mưa thất thường khiến công việc trở nên nhọc nhằn hơn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thời điểm từ 12 - 15 giờ, khi cái nắng đạt đỉnh, anh Sơn ví như "lò lửa". Nhiệt độ oi bức khiến cơ thể anh mệt mỏi, đầu óc choáng váng. "Có những lúc đứng lâu ngoài nắng, tôi phải tìm chỗ mát để nghỉ một chút, chứ không chịu nổi", anh kể.

Không phải lúc nào anh Sơn cũng làm việc trực tiếp dưới nắng. Có những công trình sơn nước bên trong tòa nhà, tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực tế lại khác. "Dù không phải đối mặt với ánh nắng trực tiếp, nhưng làm việc trong những tòa nhà cao tầng kín bưng, không có cửa sổ, nóng hầm hập như đi xông hơi", anh kể. Những tòa nhà bọc kính phản chiếu ánh nắng, khiến không gian bên trong càng thêm ngột ngạt. Thiếu gió, nhiệt độ trong phòng kín trở nên khó chịu không kém gì ngoài trời.

Dù nắng nóng là kẻ thù lớn, nhưng mưa cũng mang đến cho anh Sơn không ít khó khăn. Anh tâm sự: "Nắng nóng mà có việc để làm thì vẫn đỡ hơn trời mưa mà thất nghiệp". Theo anh Sơn, vào những ngày mưa, công việc sơn nước thường bị gián đoạn, kéo theo thu nhập bấp bênh. "Lấy tiền của người ta đâu phải dễ, làm cái gì cũng vất vả", anh nói.

Với mức thù lao 500.000 đồng/ngày, anh phải tranh thủ làm việc khi thời tiết cho phép để trang trải chi phí sinh hoạt, bao gồm tiền thuê trọ 1,3 triệu đồng/tháng tại Q.7 và chi phí ăn uống, đi lại.

Công việc sơn nước không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Anh Sơn tâm sự: "Nhìn bộ quần áo lấm lem của tôi là hiểu, công việc này tiếp xúc với bụi bặm thường xuyên. Nhất là những khi nóng quá không thể đeo khẩu trang nổi nên chấp nhận hít rất nhiều bụi".

Dù biết việc tiếp xúc lâu dài với bụi sơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì mưu sinh, anh Sơn vẫn phải chấp nhận. Mỗi ngày, anh bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng, nghỉ trưa khoảng một tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục đến chiều muộn. Công việc không chỉ là cách để anh nuôi sống bản thân mà còn là hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. "Làm nghề này, sức khỏe và ý chí là quan trọng nhất. Dù mệt, nhưng có việc để làm là may mắn rồi", anh nói.

Chân cầu Ba Son (Q.1) là nơi nghỉ trưa quen thuộc của anh Sơn và nhiều người lao động ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một tài xế công nghệ dầm mưa giao đơn hàng cho khách ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tất cả vì cuộc sống mưu sinh

Nếu nắng nóng là "kẻ thù" của những người lao động ngoài trời, thì mưa gió bất chợt lại mang đến những khó khăn khác. Huỳnh Ngọc Bảo Ân (24 tuổi), một tài xế công nghệ của Hãng TaDa, ngụ đường Mã Lò (Q.Bình Tân), chia sẻ về những ngày làm việc vất vả dưới thời tiết thất thường.

"Nhiều lúc trời đang nắng tự nhiên đổ mưa cái ào, mình không kịp mặc áo mưa là coi như ướt. Chưa kể vừa dừng xe mặc áo mưa, đi một đoạn thì trời nắng lên, nóng quá chịu không nổi phải dừng lại cởi áo mưa, rồi một lát sau trời đổ mưa tiếp", Ân ngao ngán kể.

Là một cử nhân đại học, Ân từng làm nhân viên văn phòng, nhưng vì công việc không còn thuận lợi, anh chàng quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ. Dù công việc này mang lại sự tự do về thời gian, nhưng cái giá Ân phải trả là sự vất vả và mệt mỏi.

Một ngày làm việc từ 7 giờ sáng, có khi 12 giờ đêm mới về đến nhà, thu nhập của Ân dao động từ 400.000 - 500.000 đồng. Tuy nhiên, những ngày mưa, đường trơn và ít khách khiến thu nhập giảm đáng kể. "Trời mưa thường sẽ ít cuốc xe hơn, chưa kể mình phải chạy chậm hơn để đảm bảo an toàn nên thời gian di chuyển lâu hơn", Ân cho biết.

Ân cũng tâm sự rằng học 4 năm đại học mà giờ chạy xe công nghệ cũng buồn, nhưng tạm thời phải chấp nhận công việc này để có thu nhập. "Mình không định sẽ gắn bó với công việc này lâu dài vì tuy thoải mái về thời gian nhưng khá vất vả. Thời gian đầu chạy chưa quen, về nhà mình nhức mỏi cả người, nắng mưa phải di chuyển ngoài đường rất mệt", Ân tâm sự.

Cũng làm việc ngoài trời, Đỗ Phúc An (26 tuổi), nhân viên lái xe trong sân bay Tân Sơn Nhất, phải đối mặt với những khó khăn tương tự. "Trời nắng hay mưa đều có những vất vả riêng. Nắng thì nóng rát da, vừa ánh nắng mặt trời vừa hơi nóng từ động cơ tỏa ra. Do vậy, tôi phải trùm kín mít, nhiều khi thở không nổi. Trời mưa thì ướt, nhất là những hôm mưa đột ngột không kịp mặc áo mưa thì coi như tắm mưa luôn", An chia sẻ.

Để chống chọi với cái nắng gay gắt ở sân bay, An được trang bị giày đế dày, găng tay, mũ tai bèo. "Thời gian đầu chưa quen với việc dầm mưa dãi nắng nên cảm, sốt là điều khó tránh khỏi", An nói.

Dù thời tiết khắc nghiệt, An và các đồng nghiệp vẫn phải tập trung cao độ để đảm bảo các chuyến bay đúng giờ và an toàn. "Công việc vất vả, nhưng chúng tôi không được phép lơ là. Dù nắng nóng hay mưa gió, vẫn phải làm việc cẩn thận", chàng trai nhấn mạnh.

Dưới cái nắng thiêu đốt hay những cơn mưa bất chợt, những người lao động như anh Sơn, Ân và An vẫn ngày ngày miệt mài làm việc. Họ không chỉ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt mà còn phải vượt qua những khó khăn về sức khỏe. Dù vậy, họ vẫn chọn cách chấp nhận và vượt qua.