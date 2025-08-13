Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị 'mạo danh' trong vụ làm sập cổng chào, tài xế ở Cà Mau lên tiếng

Gia Bách
Gia Bách
13/08/2025 17:28 GMT+7

Bị nêu tên là người lái xe tải gây sập cổng chào ở Đầm Cùng (xã Cái Nước, Cà Mau), tài xế Trần Đô Anh khẳng định mình không liên quan và thời điểm vụ việc xảy ra, anh đang đi làm ở Long An (cũ).

Trong hai ngày 12 và 13.8, anh Trần Đô Anh (26 tuổi, ở ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, Cà Mau) liên hệ với PV Thanh Niên, phản ánh việc tên và thông tin cá nhân của anh bị đưa lên mạng xã hội và xuất hiện trên một số bản tin, khẳng định anh là tài xế xe tải gây sập cổng chào đường vào chợ Đầm Cùng (xã Cái Nước, Cà Mau). Tài xế Anh cho biết đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe tải gây sập cổng chào đường vào chợ Đầm Cung

ẢNH: G.B

Theo lời anh Đô Anh, thời điểm xảy ra vụ việc anh đang làm việc tại Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Trước đó, bằng lái ô tô của anh bị thất lạc nhưng do công việc không cần đến bằng lái, anh không tìm lại. "Không ngờ mấy ngày qua, khi xảy ra vụ sập cổng chào, tên tôi bị gắn vào vụ việc, khiến gia đình, người thân hoang mang, bạn bè liên tục gọi hỏi", anh nói.

Ngày 13.8, cơ quan chức năng xã Cái Nước cho biết, trong quá trình làm việc, đã phát hiện tài xế xe tải liên quan vụ sập cổng chào khai man về nhân thân. Tài xế cầm lái xe tải hôm xảy ra vụ việc tên N.K.Q và trong lúc làm việc, người thân tài xế cũng thừa nhận việc này. 

Cơ quan chức năng cũng xác nhận anh Trần Đô Anh đã liên hệ để đề nghị xác minh, làm rõ thông tin, nhằm trả lại sự minh bạch cho anh.

Như Thanh Niên thông tin, theo báo cáo của UBND xã Cái Nước khoảng 10 giờ 30 ngày 8.8, xe tải BS 69C - 085.xx do T.Đ.A (26 tuổi, ở ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, Cà Mau) điều khiển, lưu thông từ hướng dốc cầu Đầm Cùng rẽ phải vào đường dẫn vô chợ để nhận hàng. Khi xe đi qua cổng chào thì phần thùng xe vướng vào thanh ngang bằng sắt nối giữa hai trụ cổng, khiến toàn bộ cổng bị kéo đổ.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế làm việc với cơ quan chức năng và thống nhất chịu toàn bộ chi phí dọn dẹp, khắc phục và sửa chữa lại cổng chào. Cổng chào này cao hơn 3 m, ngang khoảng 4 m, nằm trên tuyến đường dẫn vào chợ dài khoảng 1 km. Đây là cổng chào thuộc xã Trần Thới, H.Cái Nước (cũ). UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đo đạc, ước tính thiệt hại. Đồng thời, yêu cầu tài xế ký cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả, đảm bảo trả lại nguyên trạng cho công trình cổng chào của địa phương.

