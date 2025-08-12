Cà Mau: Hủy 4 quyết định liên quan tổ chức đấu giá đất sai quy định

Ngày 12.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí đã ký quyết định hủy toàn bộ các quyết định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng hai thửa đất tại P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) sau khi xác định quy trình tổ chức đấu giá vi phạm quy định pháp luật về điều kiện giải phóng mặt bằng.

Theo đó, quyết định hủy bỏ hủy toàn bộ 4 quyết định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng hai thửa đất số 09 và 16, tờ bản đồ số 61, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, gồm: phê duyệt phương án đấu giá (ngày 2.7.2019), quyết định tổ chức đấu giá (ngày 18.7.2019), công nhận kết quả trúng đấu giá (ngày 28.7.2020) và hủy kết quả công nhận trúng đấu giá (ngày 2.6.2022).

Lý do là Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh đã tổ chức đấu giá khi khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, trái quy định Luật Đất đai 2013.

Trước đó, kết luận số 29/KL-TTT ngày 19.6.2025 của Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định sai phạm này, đồng thời kiến nghị hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan. UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN-MT thông báo, triển khai quyết định đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị chức năng thực hiện đúng các nội dung kết luận thanh tra.