Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cà Mau: Hủy 4 quyết định liên quan tổ chức đấu giá đất sai quy định

Gia Bách
Gia Bách
12/08/2025 18:53 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định hủy toàn bộ các văn bản liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng hai thửa đất tại P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu (cũ) sau khi xác định quy trình tổ chức đấu giá vi phạm quy định pháp luật.

Ngày 12.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí đã ký quyết định hủy toàn bộ các quyết định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng hai thửa đất tại P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) sau khi xác định quy trình tổ chức đấu giá vi phạm quy định pháp luật về điều kiện giải phóng mặt bằng.

Theo đó, quyết định hủy bỏ hủy toàn bộ 4 quyết định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng hai thửa đất số 09 và 16, tờ bản đồ số 61, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, gồm: phê duyệt phương án đấu giá (ngày 2.7.2019), quyết định tổ chức đấu giá (ngày 18.7.2019), công nhận kết quả trúng đấu giá (ngày 28.7.2020) và hủy kết quả công nhận trúng đấu giá (ngày 2.6.2022).

Lý do là Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh đã tổ chức đấu giá khi khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, trái quy định Luật Đất đai 2013.

Trước đó, kết luận số 29/KL-TTT ngày 19.6.2025 của Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định sai phạm này, đồng thời kiến nghị hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan. UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN-MT thông báo, triển khai quyết định đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị chức năng thực hiện đúng các nội dung kết luận thanh tra.

Tin liên quan

Cà Mau: Hủy quyết định sửa năm sinh trên bằng tốt nghiệp của chủ tịch TX.Giá Rai

Cà Mau: Hủy quyết định sửa năm sinh trên bằng tốt nghiệp của chủ tịch TX.Giá Rai

Sở GD-ĐT Cà Mau thu hồi, hủy bỏ quyết định điều chỉnh năm sinh trên bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa của Chủ tịch UBND TX.Giá Rai (Bạc Liêu).

Khám phá thêm chủ đề

Đấu giá Đấu giá đất cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận