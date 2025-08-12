Phường xin ý kiến xử lý 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' xây dựng trái phép

Liên quan vụ ông H.A.T (42 tuổi, ở P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản gần 3 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm, các cơ quan chức năng tiến hành xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính.

Lúng túng xử lý vi phạm của chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau'

Ngày 12.8, tin từ UBND P.Tân Thành, cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở NN-MT và Sở Tư pháp Cà Mau xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông H.A.T.

Theo báo cáo, ông H.A.T vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (cũ) đã ban hành quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm hành chính và QĐ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông H.A.T.

UBND P.Tân Thành có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT), Sở Tư pháp xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" ẢNH: C.T.V

Sau đó, ông T. tự nguyện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất vi phạm. UBND TP.Cà Mau ban hành QĐ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các QĐ nêu trên hiện vẫn còn hiệu lực pháp luật.

UBND P.Tân Thành kiến nghị Sở Tư pháp và Sở NN-MT Cà Mau hướng dẫn, trường hợp QĐ số 407 ngày 17.9.2024 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn hiệu lực pháp luật nhưng ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính, UBND P.Tân Thành có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả theo QĐ số 4617 ngày 20.8.2024 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau hay không.

"Trường hợp UBND P.Tân Thành phải thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả theo QĐ 4617 ngày 20.8.2024 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau thì UBND P.Tân Thành có phải thực hiện thu hồi QĐ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 407 ngày 17.9.2024 trước khi thực hiện cưỡng chế không?", UBND P.Tân Thành đặt vấn đề trong văn bản. Đồng thời, UBND P.Tân Thành xin Sở Tư pháp, Sở NN-MT hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện vụ xử lý vi phạm hành chính.

Không nộp thuế, không nộp phạt, không trả lại hiện trạng ban đầu

Đây là vụ xử lý hành chính kéo dài gần 3 năm tại tỉnh Cà Mau. Người vi phạm nhiều lần được chính quyền địa phương "chiếu cố" nhưng vẫn không thực hiện các QĐ của cơ quan quản lý nhà nước.

Tháng 12.2022, ông T. đăng ảnh tòa nhà trên trang Facebook cá nhân và nhận được nhiều lời khen cùng với khẳng định "đây là tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Ngày 21.12.2022, UBND xã Tân Thành (cũ) kiểm tra phát hiện ông H.A.T đã xây dựng công trình trên đất nuôi trồng thủy sản nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Từ tháng 12.2022 đến 22.11.2024, UBND TP.Cà Mau (cũ) có hàng loạt văn bản giải quyết vụ vi phạm hành chính đối với ông H.A.T. Theo đó, từ việc xử lý buộc tháo dỡ hoàn toàn căn biệt thự đến cho chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ căn biệt thự đến chuyển một phần, ông T. vẫn không đồng ý.

Ngày 20.8.2024, UBND TP.Cà Mau ra QĐ cưỡng chế biệt thự của ông T. nếu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" bất ngờ gửi đơn lên TAND tỉnh Cà Mau để khởi kiện các QĐ của UBND TP.Cà Mau cũng như Chủ tịch UBND thành phố... Nhưng sau đó, ông T. lại bất ngờ rút đơn kiện.

Ngày 15.5.2025, Đội thuế liên huyện Khu vực II, thuộc Chi cục Thuế khu vực XX thông báo số tiền thuế sử dụng đất mà ông H.A.T phải nộp cho hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 2.141,7m2 đất là hơn 8,3 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp thuế gần 300 triệu đồng. Ông T. cho rằng, bản thân khó khăn về tài chính nên không nộp số tiền trên.

"Cuối tháng 5.2025, ông T. có đơn kiến nghị xem xét cho rút toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Ngày 12.6.2025, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau có công văn trả lời không thống nhất cho ông rút toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị ông thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến nay, ông T. không thực hiện tháo dỡ phía sau trả lại hiện trạng ban đầu và không thực hiện nghĩa vụ tài chính nên rất cần cơ quan tỉnh xem xét hướng dẫn để xử lý dứt điểm", văn bản UBND P.Tân Thành nêu.