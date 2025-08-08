Vĩnh Long: Sai phạm đấu giá đất công, Thanh tra tỉnh không đồng ý 'rút kinh nghiệm'

Bán đấu giá đấu công sai quy định

Ngày 8.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, ông Lê Đồng Khởi, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long, vừa có báo cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ theo dõi thực hiện kết luận thanh tra (KLTT) số 03, ngày 24.6.2025 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long về việc chấp hành chính sách pháp luật trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 thửa đất thuộc tách thửa đất số 153, tờ bản đồ số 3, tọa lạc P.Thanh Đức, Vĩnh Long - trước đây là xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long.

Khu đất công được bán đấu giá không đúng quy định ẢNH: NAM LONG

Theo KLTT, nguồn gốc 21 thửa đất nêu trên là đất công, tổng diện tích 2.381,5 m2, do UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND H.Long Hồ (cũ) quản lý, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ). Tuy nhiên, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của H.Long Hồ được UBND tỉnh phê duyệt thì phần đất đấu giá QSDĐ nêu trên không có đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất. Do đó, UBND H.Long Hồ (cũ) phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá QSDĐ và đấu giá đối với 21 thửa đất không đúng quy định.

Ngoài ra, UBND H.Long Hồ (cũ) ban hành quyết định điều chỉnh đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức kinh tế, không có cá nhân tham gia đấu giá là không đúng quy định của luật Đấu giá tài sản...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định, trách nhiệm thiếu sót, vi phạm trên thuộc về bà Phan Thị Mỹ Hạnh, nguyên Chủ tịch UBND H.Long Hồ (cũ); ông Hồ Minh Dũng, nguyên Trưởng phòng TN-MT (cũ); ông Thiều Xuân Nhựt, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Long Hồ (cũ) và bà Lê Hoàng Mỹ Cẩm, nguyên Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Long Hồ (cũ).

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Long kiểm điểm trách nhiệm ông Nguyễn Hoàng Danh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long và chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Anh Nhã, chuyên viên trung tâm này.

Thanh tra tỉnh không đồng ý kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND H.Long Hồ (cũ) phối hợp Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở TN-MT (cũ) có giải pháp khắc phục theo đúng chủ trương của UBND tỉnh và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về nhà đất đúng theo quy định pháp luật.

Tổ chức trúng đấu giá đã được giao đất và xây dựng dải nhà liền kề ẢNH: NAM LONG

Ngày 30.6, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long và tập thể Chi bộ 2 đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót theo KLTT đối với ông Nguyễn Hoàng Danh và ông Trần Anh Nhã.

Cùng ngày (30.6), Hội đồng kỷ luật của UBND H.Long Hồ tổ chức họp xem xét kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Thiều Xuân Nhựt và bà Lê Hoàng Mỹ Cẩm cùng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Riêng ông Hồ Minh Dũng, nguyên Trưởng phòng TN-MT đã nghỉ việc không liên lạc được.

Ngày 9.7, bà Phan Thị Mỹ Hạnh có bản kiến nghị gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét giảm nhẹ biện pháp xử lý hành chính từ “kiểm điểm xử lý trách nhiệm” sang “kiểm điểm trách nhiệm”.

Ngày 25.7, Thanh tra tỉnh có buổi làm việc với bà Hạnh. Qua phân tích, giải thích, bà Hạnh tự nguyện xin rút lại bản kiến nghị và đề nghị cơ quan chức năng xem xét các yếu tố khách quan trong quá trình tổ chức kiểm điểm đối với mình.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, trong báo cáo, việc tổ chức họp kiểm điểm ông Thiều Xuân Nhựt không đúng quy định. Hội đồng kỷ luật chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Thiều Xuân Nhựt là không đúng với kiến nghị của KLTT số 03; Giám đốc Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn đề nghị Đảng ủy xã Long Hồ, Vĩnh Long thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với bà Phan Thị Mỹ Hạnh, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Long Hồ (nguyên Chủ tịch UBND H.Long Hồ cũ) theo kiến nghị tại KLTT số 03.