Thời sự

Xe tải kéo sập cổng chào ở Cà Mau

Gia Bách
08/08/2025 18:44 GMT+7

Một tài xế điều khiển xe tải vào chợ Đầm Cùng (xã Cái Nước, Cà Mau) lấy hàng, đã để xe kéo sập cổng chào của xã.

Chiều 8.8, UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận vừa xảy ra một sự cố hy hữu khi một xe tải làm sập cổng chào tại khu vực đường vào chợ Đầm Cùng của xã này.

Cà Mau: Xe tải đi lấy hàng, kéo sập cổng chào xã - Ảnh 1.

Xe tải đi qua cổng chào thì phần thùng xe vướng vào thanh ngang bằng sắt nối giữa hai trụ cổng, khiến toàn bộ cổng bị kéo đổ

ẢNH: G.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, xe tải BS 69C-085.xx do T.Đ.A (26 tuổi, ngụ ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, Cà Mau) điều khiển, lưu thông từ hướng dốc cầu Đầm Cùng rẽ phải vào đường dẫn vô chợ để nhận hàng. Khi xe đi qua cổng chào thì phần thùng xe vướng vào thanh ngang bằng sắt nối giữa hai trụ cổng, khiến toàn bộ cổng bị kéo đổ.

Cà Mau: Xe tải đi lấy hàng, kéo sập cổng chào xã - Ảnh 2.

Sau sự cố, tài xế nhận chịu chi phí sửa chữa cổng chào

ẢNH: G.B

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Cái Nước đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và báo cáo lên UBND xã. Tài xế T.Đ.A cũng làm việc với cơ quan chức năng và thống nhất chịu toàn bộ chi phí dọn dẹp, khắc phục và sửa chữa lại cổng chào.

Vụ việc xảy ra đã làm nhiều xe ô tô không lưu thông được qua đoạn đường này. Một số người đi xe máy cũng khó khăn. 

Sau khi va chạm, cổng chào gãy ra một số đoạn làm trơ khung sắt, có thể gây nguy hiểm cho người qua đường. Lực lượng chức năng đã rào chắn để đảm bảo an toàn. 

Cổng chào này cao hơn 3 m, ngang khoảng 4 m, nằm trên tuyến đường dẫn vào chợ dài khoảng 1 km. Đây là cổng chào thuộc xã Trần Thới, H.Cái Nước (cũ), được xây dựng khoảng năm 2018.

UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đo đạc, ước tính thiệt hại. Đồng thời, yêu cầu ông T.Đ.A ký cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả, đảm bảo trả lại nguyên trạng cho công trình cổng chào của địa phương.

