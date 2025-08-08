Cà Mau cần bổ sung gần 200 cán bộ cho cấp xã sau hợp nhất tỉnh

Ngày 8.8, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, các xã, phường của tỉnh đang cần tăng cường 198 cán bộ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh mới đăng ký điều động hoặc biệt phái 29 người về cơ sở.

Các xã, phường của tỉnh Cà Mau cần 198 cán bộ ẢNH: G.B

Sau hợp nhất với Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định điều chuyển nguyên trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cả cấp tỉnh và cấp xã kể từ ngày 1.7.2025. Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại toàn bộ nhân sự cấp xã theo nguyên tắc bảo đảm ổn định đời sống cán bộ sau sáp nhập, bố trí đúng chuyên môn và năng lực, ưu tiên người có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất là vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc lựa chọn, phân công nhân sự, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành Quy định 39-QĐ/TU về khung tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo cấp xã. Cùng với đó, Đảng ủy UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về biên chế tạm thời trong năm 2025. Theo nghị quyết, biên chế cán bộ, công chức các cơ quan hành chính là 4.818 người; số người hưởng lương từ ngân sách là 31.976; người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 847.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã yêu cầu các xã, phường báo cáo thực trạng số lượng nhân sự để tham mưu giao biên chế phù hợp. Công tác sắp xếp cấp tỉnh và cấp xã đã cơ bản hoàn tất, nhưng thực tế rà soát cho thấy cơ sở vẫn còn thiếu 198 cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn. Sở Nội vụ đang tiếp tục tổng hợp, báo cáo để UBND tỉnh xem xét điều động, biệt phái, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt ngay trong giai đoạn đầu của mô hình mới.