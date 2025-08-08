Hỗ trợ lãi suất mua nhà cho cán bộ điều chuyển

Kinh tế - xã hội tốt hơn cùng kỳ trên các lĩnh vực

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tình hình KT-XH tiếp tục xu hướng tích cực, tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực. Bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, cả nước có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 9.916 phòng chuyên môn cấp xã. Về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, đã phê duyệt kinh phí cho trên 74.200 người, chiếm 95% số người đã nghỉ việc.

Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tăng từ 48,9 điểm trong tháng 6 lên 52,4 điểm trong tháng 7, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong sức khỏe tổng thể của ngành sản xuất. Mục tiêu hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc là khả thi, cùng 1.700 km đường ven biển; chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ẢNH: NHẬT BẮC

Ngay sau đợt mưa lũ, Thủ tướng đã chỉ đạo bố trí kịp thời 250 tỉ đồng cho Sơn La, Điện Biên, Nghệ An và tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ 3 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước 15.8; Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành 2.9

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều cùng ngày, thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN, cho biết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2.9 sẽ được thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2.9.

Về tổ chức lực lượng, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng. 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm. Các khối quân đội nước ngoài mời 4 nước là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. "Đến giờ này, đã có 2 nước nhận lời là Lào và Campuchia. Với Trung Quốc và Nga, chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp để xác định lực lượng bạn tham gia", thiếu tướng Thanh cho hay. Lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) và 12 khối diễu hành của quần chúng và 1 khối văn hóa thể thao.

Thứ năm là lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an. Thứ sáu là lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ VH-TT-DL chủ trì.

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24.8. Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27.8, tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30.8. Lễ chính thức từ 6 giờ 30 ngày 2.9 và địa điểm đều tại Quảng trường Ba Đình.