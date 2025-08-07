Ban hành biên chế cán bộ, công chức Đà Nẵng

Theo đó, nghị quyết thông qua nội dung về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2025 của TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố là 2.692 biên chế.

Biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu là 5.714 biên chế.

Nghị quyết cũng phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập là 44.908 chỉ tiêu. Số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 88 chỉ tiêu.

Sau hợp nhất, TP.Đà Nẵng mới có số biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu là 5.714 chỉ tiêu ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo nghị quyết, số lượng biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND TP.Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng có số lượng biên chế nhiều nhất với 546 biên chế; xếp sau đó là Sở Công thương với 206 biên chế và Thanh tra TP.Đà Nẵng 202 biên chế.

Số lượng biên chế được giao thấp nhất là Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng với 28 biên chế; Sở ngoại vụ 33 biên chế. Các cơ quan: Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cùng có 40 biên chế/đơn vị.

Nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng giao UBND thành phố được quyết định điều chỉnh biên chế công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính cấp thành phố trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ hoặc giữa các chính quyền địa phương xã, phường, đặc khu theo quy định trong tổng số biên chế công chức đã được HĐND TP.Đà Nẵng thông qua và báo cáo lại HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp cuối năm 2025.