HĐND TP.Đà Nẵng tổ chức kỳ họp cuối 'có ý nghĩa đặc biệt'

Sáng nay 23.6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc kỳ họp thứ 24. Theo Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt, mang tính lịch sử, là kỳ họp cuối của HĐND thành phố sau 28 năm Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Ngô Xuân Thắng cho biết kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,03%, là một trong những địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng trên 10%. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số cao hơn so với quý trước và cùng kỳ, một số ngành duy trì mức tăng cao. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển khá mạnh với nhiều hoạt động lễ hội, sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, sôi động...

Thành phố đã khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm; thu ngân sách ước bằng 61,4% dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn thành phố; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu về quỹ đất và mặt bằng sản xuất, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tụt hạng…

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng còn chậm; nguồn khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu cho các công trình, dự án động lực, trọng điểm; đấu tranh, chống buôn lậu, hàng giả vẫn còn nhiều thách thức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu nhấn mạnh tính đặc biệt của kỳ họp thứ 24 ẢNH: HOÀNG SƠN

Việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước còn gặp khó khăn, vướng mắc trên thực tế; việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy có thời điểm ở một số nơi, một số nội dung còn lúng túng.

"Ngày 30.6 sắp đến, cùng với cả nước, chúng ta sẽ tổ chức công bố thành lập TP.Đà Nẵng mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng hiện nay và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, kỳ họp thứ 24 này có ý nghĩa đặc biệt, mang tính lịch sử, là kỳ họp cuối của HĐND thành phố sau 28 năm TP.Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương", ông Ngô Xuân Thắng nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị kỳ họp cần tập trung thảo luận, đánh giá và làm rõ những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua; làm tiền đề xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu sau khi thành lập TP.Đà Nẵng mới.

TP.Đà Nẵng mới với quy mô diện tích 11.858 km2, dân số hơn 3 triệu người được định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, là "trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia", tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển…

Cũng theo ông Thắng, kỳ họp cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về triển khai cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 136 của Quốc hội, các nội dung quan trọng và cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp; ban hành các quy định, chính sách, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo đời sống của người dân thành phố.

"Vì điều kiện khách quan và tính chất đặc biệt của kỳ họp nên HĐND thành phố không tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường mà sẽ thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản sau kỳ họp", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng thông tin.