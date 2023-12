Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng: Không để xảy ra việc 'vốn chờ dự án đủ thủ tục'

Chiều 14.12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, năm 2024 là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm buộc TP.Đà Nẵng phải tăng tốc mạnh thì mới có thể thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.Đà Nẵng.

Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các bản án

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đánh giá, để đạt được mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5% trong điều kiện tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Vì vậy, đề nghị cần rà soát, triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của TP.Đà Nẵng (nhưng sụt giảm trong năm 2023) để có giải pháp phục hồi tăng trưởng trong năm 2024.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15 HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng cần xác định rõ và khai thác tốt các nguồn thu, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu; quan tâm đẩy mạnh thu thuế xuất nhập khẩu. Tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án động lực, trọng điểm, tránh dàn trải, quyết tâm cao hơn cho việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm quốc gia và TP.Đà Nẵng.

"Cần có cách làm mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả hơn đối với các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án đủ thủ tục". Cần có bước đột phá, có tầm nhìn sớm và xa hơn trong công tác chuẩn bị đầu tư", ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Ông Triết cũng yêu cầu, việc chuẩn bị dự án bảo đảm "tính sẵn sàng", nếu được phân bổ vốn có thể đưa vào thực hiện ngay. Cần gắn trách nhiệm từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư cho đến việc theo dõi công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, thực hiện đầu tư và hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Trong thời gian đến, TP.Đà Nẵng cần tích cực nghiên cứu, đề xuất, phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành sớm trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 119 của Quốc hội theo hướng cho TP.Đà Nẵng được áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị và bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù mới, mạnh mẽ hơn, có tính đột phá hơn...

"Đồng thời, hết sức nỗ lực trong rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, góp phần khơi thông nguồn lực còn rất nhiều ở các dự án chậm triển khai, chậm đầu tư do còn nhiều vướng mắc này", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các ngành chức năng TP.Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt toàn bộ quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng.

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bế mạc vào chiều 14.12 HOÀNG SƠN

Quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực thỏa đáng, đảm bảo công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị; tập trung rà soát xử lý các điểm ngập nước, sớm triển khai các giải pháp, các công trình thoát nước để giải quyết dứt điểm vấn đề ngập nước đô thị trên địa bàn; thường xuyên triển khai công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước đồng bộ, kịp thời.

Theo ông Triết, kỳ họp lần này đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau", quan tâm ngày càng đầy đủ hơn đến chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân và đề nghị UBND TP.Đà Nẵng, các ngành sớm triển khai trong thực tế.

UBND TP.Đà Nẵng, ngành công an và các ngành liên quan tiếp tục có giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng trên địa bàn. Trong đó, hết sức quan tâm đến phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng, tín dụng đen và tình trạng vi phạm pháp luật trong người chưa thành niên; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về công tác PCCC ở các chung cư, khu nhà trọ tập trung nhiều người sinh sống.

"Để TP.Đà Nẵng thật sự là nơi đáng sống thì trước hết phải là thành phố thanh bình, an toàn cho mọi người dân, mọi gia đình, là điểm đến đầu tư an toàn cho mọi doanh nghiệp và điểm đến hấp dẫn an toàn của mọi du khách", ông Triết phân tích.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng để thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội như nghị quyết đã đề ra, trước hết cần phải có đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tận tâm, tận tụy, có khát vọng cống hiến, sáng tạo và phát triển TP.Đà Nẵng. Ít nhất mỗi người phải làm đúng, làm đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao.

HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu cán bộ khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ HOÀNG SƠN

HĐND TP.Đà Nẵng mong muốn các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ thành phố quán triệt sâu sắc, với tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng phải tích cực thực hiện nghiêm túc chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng và đầy đủ chức trách...

"Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải thực sự nêu gương, truyền lửa, dẫn dắt; phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra thái độ, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, một giải pháp hết sức căn cơ để giúp thành phố có thể phát triển mạnh mẽ, đột phá hơn trong thời gian đến, đáp ứng hơn kỳ vọng và mong mỏi của người dân", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.