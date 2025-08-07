Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng: Công chức, viên chức được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 3 triệu đồng/tháng

Quế Hà
Quế Hà
07/08/2025 15:18 GMT+7

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có hướng dẫn thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở sau sáp nhập, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Nhằm chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện ổn định cuộc sống, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác sau sáp nhập đơn vị hành chính, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 16.7, quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở 3 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ ngày 1.7.2025 đến 30.6.2026. 

Thực hiện chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính có hướng dẫn thực hiện. Theo công văn hướng dẫn số 609 của Sở Tài chính, chính sách này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sáp nhập, có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (trước sáp nhập), nay được điều động, bố trí về trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (không áp dụng với cán bộ các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn).

Lâm Đồng: Công chức, viên chức được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 3 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Cán bộ từ nguồn gốc tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận cũ đến trung tâm tỉnh Lâm Đồng công tác (sau sáp nhập) sẽ được hỗ trợ tiền nhà 3 triệu đồng/tháng/người

Ảnh: L.V

Các trường hợp được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng như sau: Chưa được bố trí chỗ ở sau sáp nhập; đã được bố trí chỗ ở nhưng không phù hợp với sinh hoạt gia đình; cặp vợ chồng cùng công tác nhưng có nhu cầu thuê chỗ ở riêng, có con đang học tại các phường trung tâm Đà Lạt và cán bộ tự túc thuê chỗ ở vì điều kiện công tác.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 12 tháng. Trong thời gian này, người được bố trí chỗ ở công vụ không phải trả tiền thuê nhà, nhưng sẽ tự chi trả tiền điện, nước sinh hoạt theo hóa đơn thực tế.

Đối với những trường hợp đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo các nghị định của Chính phủ, nếu vẫn đang công tác tại trung tâm hành chính tỉnh thì vẫn được hưởng hỗ trợ đến ngày có quyết định nghỉ chính thức.

