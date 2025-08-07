Lâm Đồng yêu cầu cấp xã chấn chỉnh việc phân công sai chuyên môn

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, qua tổng hợp cho thấy, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua xuất hiện tình trạng có địa phương bố trí cán bộ chưa đúng chuyên môn, dẫn đến tình trạng "thiếu, thừa cục bộ", nhất là ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc phục vụ người dân và doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, kế toán, tổ chức cán bộ.

Xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) thiếu nhân sự có chuyên môn đất đai, trong khi ở khối Đảng lại có 2 người chuyên ngành đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra, đã dẫn chứng ví dụ như xã Lạc Dương có 2 cán bộ mặt trận làm chuyên môn kế toán, nhưng phòng chuyên môn lại thiếu nhân sự tài chính kế toán. Xã Hồng Sơn (Bình Thuận cũ) thiếu công chức quản lý đất đai, trong khi ở khối Đảng lại có 2 người chuyên ngành đất đai.

Sở Nội vụ tỉnh yêu cầu các xã báo cáo Bí thư Đảng ủy, tổ chức rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, xác định rõ vị trí công việc nào đang được bố trí chưa đúng chuyên môn để phân công, bổ nhiệm hoặc đề xuất điều chuyển lại cho phù hợp.

Trường hợp vẫn thiếu nhân lực sau khi sắp xếp, có thể đề xuất điều động từ cấp trên. Hạn cuối hoàn tất việc rà soát này, báo cáo gửi về Sở Nội vụ là ngày 15.8.2025.