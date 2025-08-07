Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng yêu cầu cấp xã chấn chỉnh việc phân công sai chuyên môn

Quế Hà
Quế Hà
07/08/2025 12:44 GMT+7

Ngày 7.8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu rà soát, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, qua tổng hợp cho thấy, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua xuất hiện tình trạng có địa phương bố trí cán bộ chưa đúng chuyên môn, dẫn đến tình trạng "thiếu, thừa cục bộ", nhất là ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc phục vụ người dân và doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, kế toán, tổ chức cán bộ.

Lâm Đồng yêu cầu cấp xã chấn chỉnh việc phân công sai chuyên môn - Ảnh 1.

Xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) thiếu nhân sự có chuyên môn đất đai, trong khi ở khối Đảng lại có 2 người chuyên ngành đất đai

ẢNH: QUẾ HÀ

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra, đã dẫn chứng ví dụ như xã Lạc Dương có 2 cán bộ mặt trận làm chuyên môn kế toán, nhưng phòng chuyên môn lại thiếu nhân sự tài chính kế toán. Xã Hồng Sơn (Bình Thuận cũ) thiếu công chức quản lý đất đai, trong khi ở khối Đảng lại có 2 người chuyên ngành đất đai.

Sở Nội vụ tỉnh yêu cầu các xã báo cáo Bí thư Đảng ủy, tổ chức rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, xác định rõ vị trí công việc nào đang được bố trí chưa đúng chuyên môn để phân công, bổ nhiệm hoặc đề xuất điều chuyển lại cho phù hợp.

Trường hợp vẫn thiếu nhân lực sau khi sắp xếp, có thể đề xuất điều động từ cấp trên. Hạn cuối hoàn tất việc rà soát này, báo cáo gửi về Sở Nội vụ là ngày 15.8.2025.

Tin liên quan

Lâm Đồng gỡ 'nút thắt' về giải phóng mặt bằng

Lâm Đồng gỡ 'nút thắt' về giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 2 chi nhánh trực thuộc nhằm gỡ 'nút thắt' giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng Sở nội vụ bố trí cán bộ Lạc Dương công chức cấp xã chính quyền 2 cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận