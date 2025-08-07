Thủ tướng đề nghị các tỉnh nêu rõ vướng mắc vận hành chính quyền 2 cấp

Sáng 7.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù có nhiều thách thức đặt ra song tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Nhiều yếu tố tác động đến trong nước như Mỹ công bố mức thuế đối ứng mới với nhiều quốc gia; xung đột tại các khu vực vẫn diễn ra, ảnh hưởng các chuỗi cung ứng...

Dù vậy, trong nước kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả khi tình hình thế giới phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, nhân dân sống ở vùng biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu ra các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần T.Ư tháo gỡ.

Các bộ, ngành, địa phương cần làm gì để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt rút ra bài học kinh nghiệm gì để tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nhằm đạt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cùng đó, cần phân tích, đánh giá thêm về việc cắt giảm thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân. Vừa qua, tình hình cho thấy các doanh nghiệp gia nhập thị trường nhiều hơn, các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường giảm nhiều hơn.

Với các công trình sắp khởi công và khánh thành, cần thống kê và phân loại thêm để đánh giá Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đang đi vào cuộc sống. Phân tích trong số các công trình thì bao nhiêu công trình là của Nhà nước, bao nhiêu là của tư nhân, cơ cấu vốn của Nhà nước và khu vực tư nhân… để nhấn mạnh phương châm vốn nhà nước là dẫn dắt, vốn mồi, dẫn dắt các nguồn vốn khác.