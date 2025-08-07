Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 7 năm

Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ Ấn Độ ngày 6.8 cho biết Thủ tướng Modi sẽ đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh đa phương của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến khai mạc ngày 31.8 tại thành phố Thiên Tân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga ngày 23.10.2024 ẢNH: REUTERS

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Trung Quốc kể từ tháng 6.2018. Trước đó, ông Modi và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga vào tháng 10.2024.

Theo The Times of India, sau khi Ấn Độ chính thức xác nhận chuyến công du của ông Modi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ đến Ấn Độ để thảo luận về chương trình nghị sự cho cuộc gặp song phương giữa ông Modi và ông Tập bên lề hội nghị SCO. Ông Vương Nghị cũng dự kiến sẽ tham gia các cuộc hội đàm với Đặc phái viên An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval về vấn đề biên giới.

Hiện giới chức Ấn Độ và Trung Quốc đều chưa bình luận về thông tin trên.

Chuyến đi của ông Modi diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Quan hệ Mỹ - Ấn Độ thêm bất hòa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa của Ấn Độ, cao nhất trong số các nước châu Á. Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt thêm trừng phạt đối với việc Ấn Độ mua dầu của Nga.

Ông Trump dọa áp thuế Ấn Độ vì mua dầu Nga, New Delhi tố Mỹ, châu Âu tiêu chuẩn kép

Tổng thống Trump ngày 6.8 cho biết chính quyền của ông sẽ quyết định hình phạt cho việc mua dầu của Nga sau khi Washington ghi nhận kết quả nhằm tìm kiếm bước đột phá phút chót để đạt lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Trong sắc lệnh mới nhất vừa ký ngày 6.8, Tổng thống Trump áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, bên cạnh mức thuế đối ứng 25% đã công bố trước đó. Dự kiến, thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7.8, trong khi thuế bổ sung có hiệu lực sau 21 ngày.