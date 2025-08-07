Phát hiện xe tải chở 220 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Ngày 7.8, tại P.An Nhơn (Gia Lai, thuộc địa bàn tỉnh Bình Định cũ), Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải BS 50H - 208.56, theo nguồn tin báo từ người dân. Trên xe có 220 con heo, tổng trọng lượng khoảng 4,2 tấn. Nhiều con có biểu hiện sốt cao, xuất huyết vùng bụng và tai, là những dấu hiệu điển hình của dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan chức năng chặn bắt xe tải chở 220 con heo nhiễm dịch tả heo châu phi ẢNH: TRIỆU THANH

Kết quả test nhanh cho thấy các mẫu máu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tài xế và chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Hạnh (ở P.An Nhơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo cũng như giấy đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Một số con heo có dấu hiệu sốt cao, xuất huyết vùng bụng và tai ẢNH: TRIỆU THANH

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, toàn bộ số heo đã bị tiêu hủy theo đúng quy trình. Tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt hành chính đối với các vi phạm liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.