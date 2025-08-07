Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện xe tải chở 220 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Đức Nhật
Đức Nhật
07/08/2025 16:54 GMT+7

Chiếc xe tải chở 220 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, không rõ nguồn gốc, vừa bị lực lượng chức năng tại Gia Lai phát hiện, tạm giữ và tổ chức tiêu hủy.

Ngày 7.8, tại P.An Nhơn (Gia Lai, thuộc địa bàn tỉnh Bình Định cũ), Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải BS 50H - 208.56, theo nguồn tin báo từ người dân. Trên xe có 220 con heo, tổng trọng lượng khoảng 4,2 tấn. Nhiều con có biểu hiện sốt cao, xuất huyết vùng bụng và tai, là những dấu hiệu điển hình của dịch tả heo châu Phi.

Tiêu hủy 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng chặn bắt xe tải chở 220 con heo nhiễm dịch tả heo châu phi

ẢNH: TRIỆU THANH

Kết quả test nhanh cho thấy các mẫu máu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tài xế và chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Hạnh (ở P.An Nhơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo cũng như giấy đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Tiêu hủy 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi - Ảnh 2.

Một số con heo có dấu hiệu sốt cao, xuất huyết vùng bụng và tai

ẢNH: TRIỆU THANH

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, toàn bộ số heo đã bị tiêu hủy theo đúng quy trình. Tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt hành chính đối với các vi phạm liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Xử phạt chủ xe chở 97 con heo mắc dịch tả heo châu Phi

Xử phạt chủ xe chở 97 con heo mắc dịch tả heo châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk xử phạt hành chính chủ xe vận chuyển 97 con heo mắc dịch tả heo châu Phi từ Lâm Đồng đến địa bàn tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

dịch tả heo châu Phi tiêu hủy Gia Lai heo bệnh dịch tả heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận