Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp có khả năng thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay trên khu vực giữa Biển Đông (khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ bắc và 113,5 - 114,5 độ kinh đông) hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp trên di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do vậy, trong chiều tối nay và những ngày tới thời tiết trên đất liền phổ biến nhiều mưa, cảnh báo mưa với cường suất lớn.



Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo thời tiết trên đất liền những ngày sắp tới có mưa to nhiều nơi ẢNH: CHÍ NHÂN

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và phía tây và nam khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 15.8, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2 - 3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Do hoạt động của vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh lên, chiều và đêm 15.8, phía tây Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực phía đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.