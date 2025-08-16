Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa lớn trên 250 mm, 12 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
16/08/2025 08:00 GMT+7

Dự báo thời tiết từ ngày 16.8 đến đêm 17.8, các tỉnh phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm, 12 tỉnh miền Bắc, miền Trung có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 15.8 và sáng sớm nay 16.8, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ, Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Mưa lớn trên 250 mm, 12 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 1.

Mưa lớn trong 3 ngày tới ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An nguy cơ ngập úng nhiều nơi

ẢNH: T.N

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15.8 đến 3 giờ ngày 16.8 tại Kiên Lao (Lào Cai) là 68,4 mm; Đầm Hà (Quảng Ninh) 67,4 mm; tại Tân Dân 2 (Phú Thọ) 66,2 mm; Hoàng Mai (Nghệ An) 150,4 mm; Di Linh (Lâm Đồng) 79 mm.

Dự báo thời tiết từ ngày 16.8 đến đêm 17.8, các tỉnh phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Trong ngày hôm nay, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Chiều và đêm nay 16.8, phía tây Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có mưa giông rải rác; có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 35 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa lớn đến ngày 18.8

Mưa lớn trên 250 mm, 12 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 2.

12 tỉnh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

ẢNH: P.H

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do tác động của mưa lớn, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở nhiều tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. 

Trong hôm nay, nhiều xã, phường ở 12 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày 18.8, các tỉnh phía đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 150 mm.

Đợt mưa lớn này nguy cơ gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, khu công nghiệp, đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

