Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gió giật cấp 8, sóng lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ ngày 17.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8.
Hiện nay, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 18.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc và 110,1 độ kinh đông, trên đất liền phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới là từ 15,5 - 21,0 độ vĩ bắc và 109,0 - 113,5 độ kinh đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông và gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2,0 - 3,5 m, biển động mạnh.
Từ sáng ngày 18.8, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh, trong hôm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM; khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng biển 2 - 3,5 m. Vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 - 3,5 m.
