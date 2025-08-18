Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

10 tỉnh mưa lớn đến 19.8, áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Phan Hậu
Phan Hậu
18/08/2025 18:45 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đang hướng đất liền ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng và gây mưa lớn trên diện rộng ở 9 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Trung bộ đến hết ngày 19.8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Bạch Long Vĩ và Quảng Hà chiều nay 18.8 ghi nhận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trạm Cô Tô gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 16 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tương đương sức gió từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 19.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 21,2 độ vĩ bắc và 107,4 độ kinh đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

10 tỉnh mưa lớn đến 19.8, áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng- Ảnh 1.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

ẢNH: P.H

Chia sẻ với Thanh Niên chiều 18.8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với gió mạnh cấp 6. 

Diễn biến đáng lo ngại là áp thấp nhiệt đới này sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển và mưa lớn kéo dài ở 10 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự báo từ chiều tối 18.8 đến đêm 19.8, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn ở phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

10 tỉnh mưa lớn đến 19.8, áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng- Ảnh 2.

Từ chiều 18.8, Hà Nội có mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

ẢNH: P.H

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, chịu ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều xã, phường ở Hà Nội từ chiều 18.8 đã có mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi. Dự báo, Hà Nội sẽ còn mưa lớn trong chiều tối, đêm nay và kéo dài đến hết ngày 19.8, lượng mưa có nơi trên 100 mm.

Trong chiều tối và đêm nay, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to, trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa giông, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh. 

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của mưa giông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

áp thấp nhiệt đới vịnh Bắc Bộ mưa lớn Mưa giông
