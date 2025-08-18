Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 trên biển, đất liền mưa lớn 300 mm

Phan Hậu
Phan Hậu
18/08/2025 09:18 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào vịnh Bắc bộ. Dự báo từ hôm nay 18.8 đến 20.8, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa với lượng mưa có nơi trên 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 18.8, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc bộ.

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc bộ, gây mưa lớn trên 300 mm - Ảnh 1.

Từ sáng nay 18.8, nhiều nơi ở Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

ẢNH: VRAIN

Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc và 108,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông vịnh Bắc bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135 km về phía đông nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7, tương đương sức gió từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực nam Quảng Trị, vịnh Bắc bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô có mưa giông và gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh. 

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo từ chiều nay 18.8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngoài ra, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, Trung bộ kéo dài đến 20.8. Dự báo từ hôm nay đến 20.8, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Ngày và đêm nay, Nghệ An có mưa giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

4 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 17.8 đến 4 giờ ngày 18.8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Như Xuân (Thanh Hóa) mưa 99,2 mm; Con Cuông (Nghệ An) 129,6 mm; Sơn Hồng 2 (Hà Tĩnh) 129,8 mm; Tân Lâm (Quảng Trị) 60,6 mm…

- Ảnh 2.

Do ảnh hưởng mưa lớn hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, 4 tỉnh miền Trung có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: P.H

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. 

Trong khi đó, mô hình độ ẩm đất ở nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều xã, phường tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, nơi có địa hình sườn dốc.

Áp thấp nhiệt đới áp sát vịnh Bắc bộ, mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Trị

Áp thấp nhiệt đới áp sát vịnh Bắc bộ, mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Trị

Áp thấp nhiệt đới đang áp sát vùng biển vịnh Bắc bộ và trong sáng nay 18.8 sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
