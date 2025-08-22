Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11, miền Trung mưa lớn 600 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 22.8, vùng áp thấp trên khu vực phía đông đảo Luzon (Philippines) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng đêm nay 22.8, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5 trên Biển Đông (tên quốc tế là cơn bão Kajiki).

Đêm nay 22.8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành cơn bão số 5 ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng ngày 25.8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc bộ. Dự báo ngày 25.8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, vùng biển phía bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai 23.8 có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng cấp 8 - cấp 9.

Dự báo từ ngày 24.8, bão mạnh tăng lên cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13. Sóng cao 4 - 7 m, biển động rất mạnh kèm giông lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa - Đà Nẵng từ ngày 25.8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11 - cấp 12, giật cấp 15.



Chủ động phương án ứng phó mưa bão số 5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão số 5 rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc bộ và bắc Trung bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Từ đêm 24.8 đến hết ngày 27.8, các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trong đợt mưa lớn trong cơn bão số 5, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.