Bão số 5 'gió mạnh không kém' siêu bão Yagi

Chiều 23.8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã chia sẻ thông tin nhận định diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 5 (bão Kajiki).

Dự báo bão số 5 sẽ mạnh không kém siêu bão Yagi ẢNH: TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ hôm nay 23.8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc và 113,7 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 175 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 12. Hiện nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ.



Ông Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 5 là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, chỉ trong ngày hôm nay, bão mạnh lên 2 cấp và còn tiếp tục mạnh lên trong 24 - 48 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các đài khí tượng quốc tế nhận định, bão số 5 có thể mạnh cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15 - cấp 16, thậm chí có mô hình dự báo cực đoan, bão sẽ mạnh hơn nữa, di chuyển ven bờ Việt Nam.

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

"Chúng tôi nhận định bão số 5 không kém siêu bão Yagi về gió mạnh, thậm chí mạnh hơn bão Doksuri vào tháng 9.2017 khi di chuyển với quỹ đạo tương tự bão số 5 đang hướng vào các tỉnh miền Trung", ông Mai Văn Khiêm nói.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, từ chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành bản tin nâng cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, đối với vùng biển từ Thanh Hóa - Huế và trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đây là cấp độ cấp độ thiên tai rất nguy hiểm sẽ gây thiệt hại lớn, về người và tài sản.

"Chúng tôi khuyến các địa phương chủ động ứng phó bão số 5, tuyệt đối không cho tàu, thuyền khơi trong thời điểm hiện nay", ông Mai Văn Khiêm nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 24.8 đến hết ngày 26.8, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm.