Thời sự

Bão số 5 mạnh lên cấp 13, 7 tỉnh đã cấm biển

Phan Hậu
Phan Hậu
24/08/2025 11:18 GMT+7

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 13 và dự báo còn tiếp tục mạnh thêm. Trong ngày 23.8, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 18 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 5 và cảnh báo mưa lũ cho người dân ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 24.8, bão số 5 tiếp tục mạnh thêm 1 cấp, cường độ bão tăng lên cấp 13, giật cấp 16. 

Bão số 5 mạnh cấp 13, gửi 18 triệu tin nhắn cảnh báo ứng phó- Ảnh 1.

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 13 và dự báo sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa

ẢNH: P.H (CHỤP MÀN HÌNH)

9 giờ hôm nay, tâm bão ở vị trí khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 111.1 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 605 km, cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía đông. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đến sáng nay 23.8, 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai đã ban hành công điện triển khai ứng phó bão số 5 theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển.

Hiện nay, các địa phương đang chỉ đạo ngành thủy sản, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức thông tin, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo sẽ còn mạnh thêm

Còn theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng hiện có 359 tàu biển, phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Trong đó, Thanh Hóa 135 tàu; Nghệ An 42 tàu; Hà Tĩnh 65 tàu; Quảng Trị và Huế 59 tàu: Đà Nẵng 58 tàu.

Ngoài ra, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 58.611 ha, có khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 5 (cơn bão Kajiki), trong ngày 23.8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 18 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão số 5 và cảnh báo mưa lũ cho người dân khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai.

Bão số 5 gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế trong các ngày 24 - 26.8 với tổng lượng mưa có nơi trên 700 mm.

