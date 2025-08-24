Bão số 5 mạnh lên cấp 14, tâm bão sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cuối giờ chiều nay 24.8, bão số 5 (tên quốc tế là cơn bão Kajiki) đã mạnh lên đầu cấp 14, tương đương với cường độ bão Yagi khi đổ bộ vào Quảng Ninh năm 2024.

Bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, tương đương cường độ bão Yagi năm 2024 ẢNH: NCHMF

Lúc 16 giờ cùng ngày, tâm bão số 5 cách Nghệ An 470 km, cách Hà Tĩnh 450 km, cách bắc Quảng Trị 390 km về phía đông. Vùng gần tâm bão đi qua, sức gió mạnh nhất cấp 13 - cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 134 - 166 km/giờ, giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 là một cơn bão rất đặc biệt. Cơn bão có tốc độ di chuyển khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20 - 25 km/giờ, thậm chí có thời điểm trên 25 km/giờ.

Dù di chuyển nhanh nhưng cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh. Ở thời điểm tối và đêm 22.8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới, gió mạnh ở cuối cấp 6, đầu cấp 7. Nhưng đến sáng 23.8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đến chiều 24.8, bão số 5 mạnh lên đầu cấp 14, tức là mạnh thêm 8 cấp chỉ trong khoảng 2 ngày.



Dự báo tâm bão số 5 đổ bộ từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) ẢNH: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIÊN TAI VIỆT NAM

Bão số 5 chưa có dấu hiệu suy yếu

Giải thích về nguyên nhân vì sao bão số 5 di chuyển nhanh nhưng liên tục tăng cấp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng từ khi áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đến khi mạnh lên thành bão, môi trường nước biển rất thuận lợi để bão tích trữ năng lượng và mạnh lên. Nhiệt độ nước biển trên đường đi của bão số 5 đều trên 30 độ C.

Bên cạnh đó, dòng dẫn đường của bão số 5 lấn mạnh về phía tây giúp cho cơn bão di chuyển với tốc độ nhanh và cường độ bão ổn định. Ngoài ra, yếu tố làm cho bão gần như không suy yếu mà còn mạnh hơn là do bão không tương tác với các đảo.

Những cơn bão khác, khi đi qua đảo Hải Nam sẽ bắt đầu suy yếu nhưng cơn bão số 5 hiện nay có quỹ đạo di chuyển hoàn toàn trên biển nên gần như không có yếu tố tác động để làm bão suy yếu.

"Bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (bão Doksuri) năm 2017", ông Lâm nói và thông tin thêm: "Dự báo khoảng trưa và chiều 25.8, tâm bão số 5 có khả năng đi vào đất liền từ bắc Thanh Hóa đến Quảng Trị".