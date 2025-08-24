Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5 mạnh lên cấp 14, tâm bão sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Trị

Phan Hậu
Phan Hậu
24/08/2025 18:42 GMT+7

Bão số 5 là cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển nhanh nhưng gần như không có dấu hiệu suy yếu và đã mạnh lên như bão Yagi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cuối giờ chiều nay 24.8, bão số 5 (tên quốc tế là cơn bão Kajiki) đã mạnh lên đầu cấp 14, tương đương với cường độ bão Yagi khi đổ bộ vào Quảng Ninh năm 2024.

Bão số 5 mạnh lên cấp 14, tâm bão sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Trị- Ảnh 1.

Bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, tương đương cường độ bão Yagi năm 2024

ẢNH: NCHMF

Lúc 16 giờ cùng ngày, tâm bão số 5 cách Nghệ An 470 km, cách Hà Tĩnh 450 km, cách bắc Quảng Trị 390 km về phía đông. Vùng gần tâm bão đi qua, sức gió mạnh nhất cấp 13 - cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 134 - 166 km/giờ, giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 là một cơn bão rất đặc biệt. Cơn bão có tốc độ di chuyển khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20 - 25 km/giờ, thậm chí có thời điểm trên 25 km/giờ.

Dù di chuyển nhanh nhưng cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh. Ở thời điểm tối và đêm 22.8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới, gió mạnh ở cuối cấp 6, đầu cấp 7. Nhưng đến sáng 23.8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đến chiều 24.8, bão số 5 mạnh lên đầu cấp 14, tức là mạnh thêm 8 cấp chỉ trong khoảng 2 ngày.

Bão số 5 mạnh lên cấp 14, tâm bão sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Trị - Ảnh 2.

Dự báo tâm bão số 5 đổ bộ từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ)

ẢNH: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIÊN TAI VIỆT NAM

Bão số 5 (bão Kajiki): Đà Nẵng bắn pháo hiệu khẩn cấp, kêu gọi tàu thuyền ‘chạy’ bão

Bão số 5 chưa có dấu hiệu suy yếu

Giải thích về nguyên nhân vì sao bão số 5 di chuyển nhanh nhưng liên tục tăng cấp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng từ khi áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đến khi mạnh lên thành bão, môi trường nước biển rất thuận lợi để bão tích trữ năng lượng và mạnh lên. Nhiệt độ nước biển trên đường đi của bão số 5 đều trên 30 độ C.

Bên cạnh đó, dòng dẫn đường của bão số 5 lấn mạnh về phía tây giúp cho cơn bão di chuyển với tốc độ nhanh và cường độ bão ổn định. Ngoài ra, yếu tố làm cho bão gần như không suy yếu mà còn mạnh hơn là do bão không tương tác với các đảo.

Những cơn bão khác, khi đi qua đảo Hải Nam sẽ bắt đầu suy yếu nhưng cơn bão số 5 hiện nay có quỹ đạo di chuyển hoàn toàn trên biển nên gần như không có yếu tố tác động để làm bão suy yếu.

"Bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (bão Doksuri) năm 2017", ông Lâm nói và thông tin thêm: "Dự báo khoảng trưa và chiều 25.8, tâm bão số 5 có khả năng đi vào đất liền từ bắc Thanh Hóa đến Quảng Trị".

Bão số 5 (bão Kajiki): Sơ tán hàng ngàn hộ dân ở Nghệ An

Tin liên quan

Bão số 5 sẽ 'trút' mưa lớn xuống Hà Nội 2 ngày tới

Bão số 5 sẽ 'trút' mưa lớn xuống Hà Nội 2 ngày tới

Dù ở cách rất xa cơn bão số 5 (bão Kakiji) nhưng Hà Nội sẽ có mưa lớn trong ngày 25 - 26.8, nguy cơ ngập úng nhiều tuyến phố.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 bão YAGI tâm bão số 5 Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận