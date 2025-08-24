Trung Quốc khẩn cấp ứng phó bão Kajiki

Hai tỉnh miền nam Trung Quốc gồm Hải Nam và Quảng Đông đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi bão Kajiki, cơn bão số 13 tại nước này và là bão số 5 tại Việt Nam, được dự báo sẽ gây gió giật mạnh và mưa lớn, theo Tân Hoa xã ngày 24.8.

Tàu bè trở vào cảng neo đậu tại Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 23.8 trước khi bão Kajiki tiến đến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TÂN HOA XÃ

Bão Kajiki mạnh lên thành bão từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào sáng 23.8. Vào tối 23.8, tâm bão ở cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam khoảng 510 km với sức gió tối đa 25 m/giây và được dự báo sẽ mạnh lên.

Tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó bão lũ lên mức cao thứ 2 từ tối 23.8. Sân bay quốc tế tại thành phố Tam Á dừng mọi hoạt động bay từ 10 giờ ngày 24.8, toàn bộ chuyến bay đều bị hủy.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc thông báo đã kích hoạt các biện pháp ứng phó và điều một tổ công tác đến Hải Nam để hỗ trợ nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng của bão lũ tại địa phương. Hình ảnh từ truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy tàu thuyền đã về cảng Tam Á để neo đậu trước bão.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo tình đến 9 giờ sáng 24.8, bão Kajiki cách Tam Á khoảng 200 km về phía đông nam, có sức gió tối đa 38 m/giây ở vùng gần tâm bão, theo Reuters.

Cơn bão có khả năng mạnh lên khi di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, với sức gió tối đa có thể lên đến 48 m/giây. Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây dự báo có mưa lớn, trong đó một số khu vực tại Hải Nam sẽ có mưa đến 400 mm.

Tam Á đã phát cảnh báo bão màu đỏ vào sáng 24.8, mức cảnh báo cao nhất. Các quan chức thành phố đã triệu tập cuộc họp vào tối 23.8 để bàn chuẩn bị phương án cho tình huống xấu nhất, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường cảnh giác để đảm bảo không có thiệt hại về người.

Tòa bộ trường học và công trình xây dựng đều ngừng hoạt động trong khi các trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị bị đóng cửa trong ngày 24.8.

Cơ quan chức năng tại Quảng Đông cũng nâng mức ứng phó khi gió bắt đầu mạnh lên tại các vùng biển trong khu vực. Cơ quan theo dõi thời tiết tỉnh dự báo nhiều địa phương như bán đảo Lôi Châu, các thành phố Mậu Danh, Dương Giang, Giang Môn sẽ có mưa lớn và gió mạnh từ ngày 24.8 đến ngày 25.8.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Hồng Kông đã hủy toàn bộ cảnh báo bão vì bão Kajiki không tiến gần vùng lãnh thổ này. Cơ quan này cho biết vào sáng 24.8 rằng vùng gần tâm bão có sức gió tối đa 130 km/giờ, theo tờ China Daily.

Bão Kajiki dự kiến mạnh lên và đổ bộ Tam Á từ chiều tối 24.8 trước khi tiến về phía miền trung và miền bắc Việt Nam.