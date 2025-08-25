Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung
Video Thời sự

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
25/08/2025 06:40 GMT+7

Hồi 4 giờ ngày 25.8.2025, vị trí tâm bão còn cách Nghệ An khoảng 220 km, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông đông bắc.

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ...

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung

Hồi 4 giờ ngày 25.8.2025, vị trí tâm bão còn cách Nghệ An khoảng 220 km, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 5

ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão trên biển ven bờ Thanh Hóa – bắc Quảng Trị. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Chiều 24.8, khi thủy triều lên, hàng trăm chiếc tàu thuyền, bè mảng của ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa nhổ neo, nối đuôi nhau đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền.

