Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ...

Bão số 5 (bão Kajiki) tiếp tục giữ cấp, áp sát miền Trung

Hồi 4 giờ ngày 25.8.2025, vị trí tâm bão còn cách Nghệ An khoảng 220 km, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão số 5 ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão trên biển ven bờ Thanh Hóa – bắc Quảng Trị. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và mạnh cấp 14, giật cấp 17.