Bão tan, miền Trung mưa rất lớn

Lúc 19 giờ 20 hôm qua 19.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đã đưa ra bản tin cuối cùng về cơn bão số 4. Bản tin cho biết, cơn bão số 4 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 106,2 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).



Gió to, sóng lớn trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh do bão số 4 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau còn diễn biến phức tạp; cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật mạnh cấp 9; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to: Tà Long (Quảng Trị) 292 mm; Mai Hóa (Quảng Trị) 204 mm; Hòa Thanh (Quảng Bình) 195 mm…

Theo ông Tuấn, dù bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục tại các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị. Thời gian mưa kéo dài đến hết ngày 20.9 với lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

"Chúng tôi lưu ý trong đêm nay có nơi sẽ có lượng mưa lớn khoảng trên 150 mm trong vòng 6 tiếng. Với lượng mưa lớn và dồn dập như vậy, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các khu đô thị đông dân cư. Đặc biệt là các huyện vùng núi thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị", ông Tuấn nói và cho hay ngoài mưa lớn thì lũ trên các sông từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cũng phải hết sức đề phòng.

Dự báo về lượng mưa cụ thể từng vùng, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 20.9, khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Từ đêm 20.9, mưa lớn giảm dần.

Từ đêm 19 đến đêm 20.9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ ngày 21.9, mưa lớn giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1; khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam cấp 2.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 20.9, vùng biển khu vực vịnh Bắc bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Vùng biển từ Nghệ An - Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển từ Bình Định - Cà Mau; phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có gió cấp 5, có lúc cấp 6; biển động mạnh, sóng cao 2 - 3 m.

Ngoài ra, đêm 20 - 21.9 vùng biển từ Bình Định - Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 2 - 5 m. Ngày gió giảm dần.